Amber Studios jest jedną z największych firm transmitujących krupierów ze studia na żywo.

Grupa ma swoje oddziały na Łotwie, Litwie, w Gruzji a teraz również w Polsce.

Działalność jest w pełni koncesjonowana i oparta na światowych standardach.

Najemca, którego w procesie negocjacji wspierał Pan Jacek Reszko z Factor Nieruchomości, poszukiwał ok. 1000 mkw. powierzchni biurowej. Nasz budynek spełnił wszystkie oczekiwania klienta, dla którego najważniejsze były lokalizacja, standard oraz dostępność powierzchni. Cieszymy się, że Amber Studios dołączył do grona naszych najemców. W First Property zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i szukać wspólnie najlepszych rozwiązań – komentuje Dominik Wrona, Leasing Specialist w First Property Poland.