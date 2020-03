Zarząd Echo kupuje obligacje spółki

– Wierzymy w Echo Investment i perspektywy rozwoju firmy. W 2019 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 300 mln zł. Echo Investment cieszy się wysoką pozycją gotówkową i niskim współczynnikiem zadłużenia aktywów netto, który na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 34%. To dobry punkt wyjścia do przyszłego rozwoju i dalszego umacniania Grupy – mówi Maciej Drozd, CFO Echo Investment.

Echo Investment emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014 r. Do tej pory wyemitowała dla indywidualnych inwestorów papiery o łącznej wartości 634 mln zł, z czego 434 mln zł nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, a pozostałe 200 mln zł zostało wykupione w terminach zapadalności.