Kompleks biurowy Tensor to nowoczesny kompleks biurowy składający się z trzech budynków klasy A – X, Y oraz Z – o całkowitej powierzchni 20 082 mkw. Zlokalizowany jest w Gdyni Redłowo przy ulicy Łużyckiej 8, zaledwie 10 minut jazdy samochodem od dworca kolejowego Gdynia Główna, 15 minut od Portu Gdynia, a także 30 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Kompleks wyróżnia się geometryczną, awangardową fasadą inspirowaną wektorem. Do dyspozycji najemców, ale także przechodniów i lokalnych społeczności oddano zieloną strefę wypoczynku znajdującą się między budynkami, a w biurowcu znajduje się restauracja oraz sklep.

Za zarządzanie kompleksem odpowiadać będą eksperci z Działu Zarządzania Nieruchomościami Colliers. To już czwarta nieruchomość w Trójmieście, która wzbogaciła jego portfolio.

W Gdańsku zarządzamy już zabytkowym budynkiem na Długiej oraz nowoczesnymi obiektami biurowymi Neon i C200. Łącznie z Tensorem pod opieką mamy ponad 85 tys. mkw. powierzchni biurowej. Niezmiernie cieszy mnie tak dynamiczny rozwój rynku biurowego w miastach regionalnych i rosnące zainteresowanie firm międzynarodowych lokowaniem tu swoich biznesów. Kompleks Tensor to kolejna nieruchomość, w której nasz zaangażowany zespół, dołoży wszelkich starań, aby najemcy, którzy wybrali go na swoją siedzibę, mieli jak najlepsze doświadczenia z przebywania na jego terenie. W dobie pracy hybrydowej to niezwykle ważny aspekt, który może wpłynąć na chęć przychodzenia pracowników do biur – mówi Agnieszka Krzekotowska, Senior Partner w Colliers, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami.