Zatrzymać rosnące koszty

Autor: Artykuł dostarczony przez firmę CREAM Property Advisors

Dodano: 21 lut 2022 14:34

Właściciele obiektów komercyjnych dotkliwie odczuwają rosnące koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości. W ostatnich latach znaczna większość zarządców nieruchomości komercyjnych była przyzwyczajona do wzrostu kosztów w budżetach OPEX-owych przeciętnie o około 3-5% r/r, a w roku 2022 będą musieli zaakceptować wzrosty na poziomie 10-15%. Co oznacza, że na przykład dla galerii handlowej o 15 tys. mkw. GLA budżet roczny może wzrosnąć nawet o blisko 1 mln zł. Odpowiednio dla biurowca o podobniej powierzchni GLA może to być wzrost o blisko 700 tys. zł. Zważywszy na koszty nieprzenoszalne wyasygnowanie dodatkowych środków na pokrycie może okazać się nie lada wyzwaniem zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i właścicieli tych budynków.