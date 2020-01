Zdrofit otwiera flagowy klub w centrum Warszawy

Varso to kompleks biurowo-hotelowy, znajdujący się przy ul. Chmielnej 71 w Warszawie, w pobliżu symbolicznego PKiN oraz najważniejszych komunikacyjnych krzyżówek. Przez inwestorów określany nową ikoną Warszawy i najbardziej prestiżową przestrzenią biznesową na mapie miasta stanowi przyjazne miejsce spotkań lokalnej społeczności i odwiedzających miasto turystów. Budynki zostały zaprojektowane z myślą o zdrowiu i samopoczuciu ludzi i jako pierwsze w Europie posiadają precertyfikat WELL.

Dogodna lokalizacja i przyjazna atmosfera budynku zachęciły przedstawicieli Zdrofit do otwarcia jednego z największych fitness-klubów w Polsce, właśnie w tym miejscu. Zdrofit Varso będzie aktywną przestrzenią, gdzie odwiedzający będą mogli skorzystać nie tylko z różnorodnych, bogato wyposażonych stref m.in. treningu funkcjonalnego Keiser - nowoczesnej strefy do kompleksowego treningu funkcjonalnego całego ciała, strefy bokserskiej, infrared w strefie relaksu, punkt make up w szatni damskiej, zajęciach na podwieszanych szarfach, ale także odpocząć w rozbudowanej strefie chillout. Na miejscu, do dyspozycji gości będzie pierwszy w Polsce fitness-concierge, który obejmuje opiekę trenerską, cykliczne konsultacje i porady eksperckie. Zdrofit Varso będzie oferować także wiele udogodnień m.in. deska i żelazko do prasowania, ogólnodostępna mikrofalówka oraz produkty higieniczne w każdej szatni, które zapewnią komfortowe korzystanie z klubu.

- Otwierając nowe lokalizacje naszych klubów podążamy za trendami konsumenckimi, ale przede wszystkim potrzebami naszych klientów. Postanowiliśmy wykreować w samym centrum miasta oazę aktywnego odpoczynku i zieleni, w której, niczym londyńskim Hyde Parku, każdy może trenować, co chce i jak chce. Zapraszamy do miejsca, w którym fitness łączy się pozytywną miejskością i elementami relaksującej natury - mówi Magdalena Rodak-Dębowska, odpowiedzialna za marketing i PR sieci Zdrofit.

„Kropką nad i” każdego klubu Zdrofit jest zaangażowany zespół trenerów. Obecnie firma poszukuje nowych osób do zespołu Zdrofit Varso:

– W Zdroficie liczy się zarówno siła zespołu, jak i indywidualność oraz osobowość każdego z członków naszej ekipy. Dzięki braku presji i trosce, jaką roztaczamy wokół naszych Klubowiczów, oni wracają tu z przyjemnością! Takimi ludźmi chcemy wypełnić nasz nowy klub Zdrofit Varso! W obsłudze klienta stawiamy na ZDRO przed FIT i pokazujemy, że warto żyć ZDRO. Bez presji, bez napinki, w duchu równych szans, zarówno dla wytrenowanych, jak i dla początkujących, dla młodych i dojrzałych, dla szczupłych i krąglejszych. – dodaje Magdalena Rodak-Dębowska.

Zdrofit to pod względem liczby klubów lider na polskim rynku fitness. Obecnie firma dysponuje 67 punktami na terenie całej Polski m.in. w Trójmieście, Koszalinie, Kielcach, Płocku, Włocławku i Warszawie, gdzie powstał flagowy punkt Zdrofit Varso. Placówki znajdują się w dogodnych komunikacyjnie punktach, zapewniając klientom łatwy dostęp do bogatej oferty różnych aktywności sportowych.