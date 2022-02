Zdroworozsądkowa metamorfoza. Biurowiec Oxygen po zmianach

Całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w formule „smart” – liczyła się kreatywność, rozsądek i bieżące reagowanie na zaistniałą sytuację.

Biurowiec Oxygen to dziewięciokondygnacyjny biurowiec o powierzchni ok. 17 tys. mkw.

- Wyzwaniem było dla nas uzyskanie wnętrza, które nie będzie podporządkowane sezonowym trendom, a stanie się eleganckie, nowoczesne i ponadczasowe. Ważny był nie tylko aspekt finansowy. Postawiliśmy na szczerość i ekologię. Chodziło o to, żeby projektować rozważnie, maksymalnie wykorzystując walory tego, co już mamy – mówi Magdalena Kieszniewska, szefowa architektów EPP.

Biurowiec Oxygen po zmianach, mat.EPP

Ukryte piękno

- Przebudowy i remonty już zaaranżowanych przestrzeni przypomina otwieranie jajka niespodzianki – nigdy nie wiadomo, co jest w środku. Podobnie i tutaj, czekało nas sporo niewiadomych. Mieliśmy do usunięcia znaczną część istniejących okładzin, obudowy słupów i przede wszystkim sufity. Co prawda, dysponowaliśmy dokumentacją z czasów budowy obiektu, ale była ona mało szczegółowa i - jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - wiele niespodzianek mogli nam zgotować poprzedni wykonawcy. Z tego też powodu do kwestii zlecenia prac i realizacji podeszliśmy kreatywnie - na tym etapie zleciliśmy zamówienie tylko tych elementów, których wykorzystanie było pewne tj. wszelkich materiałów dekoracyjnych, wykończeniowych oraz mebli. Część prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych pozostała w zawieszeniu do czasu wykonania demontaży. Po ich zakończeniu, na podstawie tego, co wyłoniło się spod usuniętych elementów, decydowaliśmy zespołowo o kolejnych krokach. Niektóre rozwiązania projektowe musieliśmy zmodyfikować, inne uzupełnić, a z kolejnych mogliśmy całkowicie zrezygnować - mówi Monika Grygiel, Project Manager w EPP, koordynująca prace modernizacyjne.

Biurowiec Oxygen po zmianach, mat.EPP

Według arch. Barbary Pileckiej, w zrealizowaniu zamierzenia bardzo pomogła otwartość projektowa i chęć wyeksponowania dotychczas ukrytych atutów miejsca.

