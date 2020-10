Ze Spektrum Tower do Warsaw Trade Tower

Międzynarodowa organizacja biznesowa - BNI Polska - przenosi się ze Spektrum Tower do przestronnego biura na 38. piętrze budynku Warsaw Trade Tower, również należącego do Globalworth. W biurowcu na Woli firma zajmie blisko tysiąc mkw. W transakcji kompleksowo doradzała firma Walter Herz.

BNI Polska to wieloletni najemca naszego Spektrum Tower, który postanowił poszukać większej przestrzeni dla rozwoju swojego biznesu. Firma specjalizuje się w biznesowym networkingu, dlatego zależało jej nie tylko na przestronnym biurze, ale również na reprezentacyjnej przestrzeni, w której można komfortowo organizować spotkania biznesowe. Zaoferowaliśmy 38. piętro w Warsaw Trade Tower z pięknym widokiem na panoramę Warszawy. BNI Polska zostaje z Globalworth, zmieniając swój warszawski adres i niemal trzykrotnie zwiększając powierzchnię biurową. Jesteśmy przekonani, że przestronne wnętrza u szczytu Warsaw Trade Tower staną się idealnym miejscem do pracy i organizowania wyjątkowych spotkań networkingowych - informuje Anna Korwin-Kulesza, Senior Leasing Manager w Globalworth.

BNI Polska szukał przestrzeni, która będzie wyróżniać się wśród warszawskich biur, ale także umożliwi mu nieograniczony oraz stabilny rozwój biznesu. W związku z tym wspierając kompleksowo naszego klienta zaproponowaliśmy powierzchnię spełniającą jego oczekiwania, a także zadbaliśmy o jak najlepsze warunki kontraktu negocjując ofertę finansową oraz umowę najmu. Biuro w WTT jest idealnie dostosowane do wymogów BNI Polska. Dobrze skomunikowana lokalizacja w centrum Warszawy, możliwość dalszego rozwoju w ramach budynku, a także zaplecze konferencyjne to atuty, które przyczyniły się do podjęcia decyzji o zlokalizowaniu w nim głównej siedziby naszego klienta - mówi Martyna Markiewicz, Senior Leading Negotiator w Walter Herz.

- W związku z dynamicznym rozwojem podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji Biura Narodowego BNI. Nowa, trzykrotnie większa powierzchnia biurowa umożliwi podjęcie współpracy z nowymi ekspertami. To z kolei wpłynie na rozwój organizacji i skalowalność biznesu. Nowa lokalizacja zapewni nie tylko przestrzeń biurową, ale również sale konferencyjne do spotkań z przedsiębiorcami odwiedzającymi biuro oraz profesjonalne studio nagraniowe wykorzystywane przez BNI do nagrań materiałów szkoleniowych. Obecnie trwają prace nad aranżacją nowego biura. Przygotowujemy się do ważnego i oczekiwanego przez cały zespół wydarzenia w historii firmy, jakim będzie przeprowadzka i zmiana siedziby planowana już wkrótce, bo na przełomie marca i kwietnia 2021 roku - mówi Ryszard Chmura, Prezes Zarządu BNI.

