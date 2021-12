Zendesk decyduje się na biura w krakowskim MK29

W MK29 zajmie dwa piętra o łącznej powierzchni niemal 3400 mkw.

Zespół ekspertów z firmy konsultingowej JLL doradzał w procesie negocjacji umowy, natomiast właściciela budynku, Caishen Capital Group, reprezentował Knight Frank. Budowę biurowca finansuje bank Credit Agricole.

Firma Zendesk, z siedzibą w San Francisco, tworzy łatwe do wdrożenia i skalowania, elastyczne oprogramowanie do obsługi wsparcia, sprzedaży i zaangażowania klientów, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Rozbudowuje ona także narzędzia do zarządzania sprzedażą i jej automatyzacji. Zendesk zatrudnia ponad 5000 osób na całym świecie. Firma w 2018 r. nabyła polsko-amerykański startup Base, z siedzibą w Krakowie. Gdy – w związku z rozwojem struktur – pojawiło się zapotrzebowanie na nową powierzchnię, Zendesk zdecydował się na przeprowadzkę do nowego, większego biura.

- Zendesk współpracuje z klientami w ponad 160 krajach, posiadając biura na całym świecie. Nasze regularnie wzmacniane eksperckie zaplecze w Krakowie daje nam świetne możliwości rozwoju naszych produktów i usług. Do tego niezbędne jest stworzenie naszym specjalistom najlepszych warunków pracy i zapewnienie komfortowego otoczenia, które promuje środowisko pracy sprzyjające pracy zespołowej, jak również wspiera nasze długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju. Stąd wybór MK29. Jesteśmy zadowoleni z rekomendacji ekspertów JLL i z całego procesu negocjacji, w którym nas wspierali - mówi Giselle Bonilla, Dyrektor Departamentu Global Real Estate & Capital Projects w Zendesk.

Firmy z sektora IT chętnie otwierają swoje jednostki operacyjne w stolicy Małopolski. Przyciąga ich tu dostęp do wykwalifikowanych pracowników, rozbudowana infrastruktura biurowa oraz sprzyjający biznesowi ekosystem firm i instytucji.

- Atrakcyjny i zabytkowy Kraków jest też ciekawym miejscem do życia. Natomiast lokalizacja biurowca MK29, który położony jest tuż przy Bulwarze Wołyńskim, umożliwia najemcom korzystanie z biura z wyjątkowym widokiem na Wawel - wyjaśnia Maciej Fielek, Starszy Konsultant, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.