Jeszcze parę lat temu podczas modernizacji wnętrz niemal wszystkie firmy wyrzucały stare meble i zastępowały je nowymi. Jak jest teraz?

Wojciech Galej: Zmiany są diametralne i wynikają przede wszystkim z większej świadomości i zmian mentalnych w organizacjach. Jeszcze trzy, cztery lata temu, pozostawianie starych mebli w odnawianych wnętrzach było źle postrzegane przez wielu najemców. Firmy chciały wejść na powierzchnię, gdzie wszystko jest nowe. Klienci, którzy decydowali się na odzysk części materiałów, robili to ze względu na chęć optymalizacji kosztów lub po prostu z braku środków. Mieliśmy zatem do czynienia z innego rodzaju motywacją - nikt wówczas nie myślał o ekologii czy zero waste. Dziś widzimy zmianę podejścia. Podczas pandemii Interbiuro wykonało kilka rearanżacji w istniejących budynkach, a liczba zapytań dotyczących tego typu usługi rośnie.

Na jakich powierzchniach najlepiej sprawdza się zero waste?

Zero waste jest do osiągnięcia przede wszystkim w budynkach i biurach już istniejących –tam efekty widać najlepiej. Najemca wchodzący do nowego budynku rzadko jest „zero waste”, bo i tak wszystko musi kupić. Byłby nim jednak, gdyby został w budynku, w którym działał wcześniej i zaaranżował powierzchnię na nowo i przy wykorzystaniu znajdujących się wewnątrz materiałów.

Interbiuro prowadziło kilka projektów, w których świadomi klienci nie chcieli robić wielkich zmian. Uważali, że ich dotychczasowe biuro nie jest złe. Dobrym przykładem może być realizacja dla Kemiry, która przedłużyła umowę najmu na trzech piętrach biurowca w Trójmieście. Fińska firma nie chciała robić rewolucji. Jej celem było zwiększenie funkcjonalności biura w duchu ekologii z maksymalnym wykorzystaniem zasobów, którymi dysponuje.

Udało się?

Spektakularnie. Połowa sukcesu to pomysł na przestrzeń.

A jaki był pomysł?

Postawiliśmy na klimat trójmiejski. Chcieliśmy wspólnie przenieść „kawałek” miasta do wnętrza biura, ale wykorzystywaliśmy zastane materiały. Na przykład, zmieniając układ ścian, nie przekazywaliśmy szklanych ścianek do demontażu i utylizacji, tylko wszystkie elementy zostały zinwentaryzowane i przeniesione w nowe miejsca.

Więcej pracy?

Oczywiście, jest to bardziej czaso- i pracochłonne. Łatwiej jest wszystko „wygumkować” na projekcie i zaplanować od nowa. Sama inwentaryzacja zajmuje kilka dni, a potem każdą szybę, każdy sufit trzeba zaplanować w nowym układzie. Efekty są jednak satysfakcjonujące, tym bardziej, że przy okazji odświeżyliśmy część materiałów.

Jakie są sposoby na odświeżanie materiałów?

Możliwości jest wiele. Dobrym przykładem jest oklejanie laminatem architektonicznym drzwi. Wybór kolorów, faktur i struktur jest ogromny i przynosi zamierzone efekty. Drzwi wyglądają jak nowe, a laminat może mieć wytrzymałość większą niż oryginalny materiał i dodatkowo spełnione są wszystkie wymagania p-poż. Klienci są mile zaskoczeni, że mogą zaoszczędzić w zależności od wielkości projektu kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tys. zł otrzymując „nową wersję” drzwi.

Co najczęściej się odzyskuje?

Wspomniane drzwi i szklane ścianki, jak również sufity. Można wymienić zabrudzone czy zniszczone płyty sufitowe, ale zostawić konstrukcję sufitu. Przy rearanżacji powierzchni można pokusić się również o odzyskanie ścian kartonowo - gipsowych. Warto rozważyć maksymalne wykorzystanie istniejących ścian, czasem nie warto burzyć po to, by stawiać nową - 15 cm dalej. Oczywiście wszystko musi być wykonane z rozsądkiem.

Mniej widoczne, ale bardzo istotne w całym procesie, jest umiejętne wykorzystanie zastanych instalacji. Przy odpowiednich założeniach projektowych i realizacyjnych w większości przypadków nie ma konieczności wymiany wszystkich urządzeń. Wystarczy dokonać dokładnej inwentaryzacji, po czym gruntownego serwisu, a np. Fancolie będą służyć kolejnych wiele lat. Podobnie sytuacja ma się z kanałami wentylacyjnymi czy rurociągami.

Producenci włączają się w ten proces?

Oczywiście, coraz częściej zdarza się, że zamawiając płyty sufitowe czy wykładziny u producenta, ten zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru zużytych materiałów, co pozwoli na dodatkowe oszczędności na zamówieniu kontenerów. A na dodatek jest szansa na oferowanie drugiego życia tym materiałom – tyle, że w innym miejscu.

Co można zrobić z meblami?

To kolejna ogromna pula materiałów, które można ponownie wykorzystać i nadać im zupełnie nową funkcję. Przykładowo, duże meble w zabudowie – na akta lub na ubrania – można przerobić na lockersy – małe szafki szczególnie chętnie wykorzystywane w biurach, gdzie znajdują się hot deski. Uratować można nawet fronty szafek – wymaga to tylko nieco więcej zabiegów.

Podobne działania można zastosować w biurowych kuchniach lub coffee pointach – gdzie można odzyskać fronty i blaty oklejając je laminatem. Odzysk wraz z konserwacją to 50 proc. oszczędności w porównaniu do zakupu nowej kuchni. Do tego dochodzi ogromny krok w kierunku ochrony środowiska.

Wachlarz możliwości jest spory… Zakres zależy od kreatywności firmy fit-outowej?

Firma fit-outowa jest w stanie zrobić wszystko od nowa i dużo odzyskać, ale wszystko zależy od zaangażowania i świadomości najemcy oraz potencjału budynku. Warto kilka razy zastanowić się nad projektem i – co ważniejsze - uświadomić sobie swoje bolączki i potrzeby. Czasem lepiej zrobi przesunięcie ściany niż wyburzenie jej całkowicie. Jeśli finalny użytkownik powierzchni zdecyduje się poświęcić więcej czasu na rearanżację, możemy zrobić razem wiele.

Dziękuję za rozmowę

