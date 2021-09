Zeroenergetyczne budynki do 2050 roku? To będzie bardzo kosztowne

Możemy przekształcić istniejące budynki tak, aby do 2050 r. były zeroenergetyczne. Będzie to bardzo kosztowny proces, ale przy odpowiedniej polityce budowlanej i technologii, którą dzisiaj dysponujemy jest to wykonalne - uważa Billy Grayson, Executive Vice President, Centers and Initiatives, Urban Land Institute (ULI), prelegent Property Forum 2021.

Blisko 80 proc. budynków, które będą użytkowane w 2050 r. już istnieje. Czy zdążymy je przekształcić tak, aby stały się zeroenergetyczne? Czy to w ogóle jest możliwe w tym czasie?



Billy Grayson, Executive Vice President, Centers and Initiatives, Urban Land Institute (ULI): Zdecydowanie tak. Możemy przekształcić istniejące budynki tak, aby do 2050 r. były zeroenergetyczne. Będzie to bardzo kosztowny proces, ale przy odpowiedniej polityce budowlanej i technologii, którą dzisiaj dysponujemy jest to wykonalne. Możemy zrobić duży i niemal bezkosztowy krok w tym kierunku, redukując konsumpcję energii w budynkach o 20-30 proc w ciągu najbliższych 10 lat. Sądzę, że to nam pomoże dojść prostą drogą do zeroenergetyczności budynków.

Czy projektując przyszłe zrównoważone obiekty wystarczy uczciwie zastosować ekonomię obiegu zamkniętego? Chyba nie, skoro najnowszy raport ULI „Pandemia i sfera publiczna” prezentuje ponad 30 innowacyjnych programów z całego świata. Co trzeba więc zrobić oprócz rzetelnej adaptacji reguł obiegu zamkniętego?

Oczywiście rzetelna adaptacja reguł obiegu zamkniętego będzie bardzo pomocna. Większość deweloperów i inwestorów nie myśli o śladzie węglowym poszczególnych materiałów budowlanych, z których powstają budynki. Koncentrują się na emisji operacyjnej dwutlenku węgla oraz konsumpcji energii w budynkach. Tymczasem system gospodarki obiegu zamkniętego pomaga tak zaprojektować budynki, aby zminimalizować ślad węglowy samego procesu budowy, ale też zapewnić, że w przyszłości będzie można efektywnie odzyskach budulec i wykorzystać go ponownie do budowy kolejnych projektów.

Jeśli chodzi o nowe budynki i ich zeroenergetyczność, to powinniśmy poszukać bardziej innowacyjnych materiałów i szerzej stosować recykling najbardziej trwałych materiałów pochodzących z rozbiórki. Prawdopodobnie będziemy musieli budować obiekty lżejsze i mniejsze, aby uzyskać zeroenergetyczność.

