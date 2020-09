Zetki mają wrodzony detektor ściemy biurowej

Piękna recepcja i słaby open space jest sygnałem dla generacji Z, że w danej firmie brakuje spójności między kulturą pracy i stylem zarządzania, a jakością przestrzeni biurowej. Zetki natychmiast wyczuwają tę lukę, bo mają wrodzony detektor ściemy biurowej i z pewnością nie wybiorą takiego pracodawcy. To spore wyzwanie, zwłaszcza dla firm sektora SSC/BPO, bo miejsc pracy przybywa, więc rekrutacja staje się walką o talenty.

Z badania przeprowadzonego między listopadem 2019 r. a lutym 2020 r. wśród przedstawicieli generacji Z wynika, że możliwość zdobywania wiedzy i nawiązywania relacji są dla tego pokolenia jednym z najważniejszych elementów opisujących idealne środowisko pracy.

Według raportu Cushman & Wakefield oraz Antal „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”, brak możliwości bezpośredniej interakcji z innymi pracownikami, a przez to niższa satysfakcja z pracy zdalnej, będzie powodować, że pokolenie Z dużo chętniej skorzysta z biura jako podstawowego miejsca świadczenia pracy niż grupy, u których satysfakcja z pracy zdalnej jest większa.

Zetki lubią się integrować

Niskie zainteresowanie pracą w pełni zdalną, a tym samym niższa satysfakcja z przymusowego okresu kwarantanny, ma związek z oczekiwaniami pokolenia Z, które dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy. Zetki zapytane o cechy idealnego miejsca pracy najczęściej wskazywały przestrzeń, która wspiera budowanie relacji, wymianę wiedzy i integrację między pracownikami – a to trudno osiągnąć wyłącznie poprzez spotkania w świecie wirtualnym.

„Spodziewamy się, że przez najbliższe miesiące pracownicy będą stopniowo wracać do biur. Jednocześnie udział pracy zdalnej w organizacjach z pewnością wzrośnie, powodując tym samym zmianę filozofii wykorzystania i projektowania przestrzeni. Wpłynie to na popularyzację modelu współdzielenia biurek i dodanie do pakietu klasycznych salek konferencyjnych nowych przestrzeni wspierających” – czytamy w najnowszym raporcie Cushman & Wakefield oraz Antal „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”.

W tym wypadku, najczęściej wskazywanymi przez pokolenie Z rozwiązaniami, wspierającymi podstawowe miejsce do pracy, są miejsca do odbywania szybkich narad, wydzielone w otwartej przestrzeni biurowej, pokoje do pracy w skupieniu, strefy projektowo-kreatywne oraz nieformalne miejsca spotkań.

Jak zadowolić Zetkę?

Na znaczeniu zyska również dbałość o ogólny dobrostan i dobre samopoczucie pracowników. Pracodawcy będą musieli zadbać o dobre warunki środowiskowe, dostęp do nowoczesnego sprzętu czy wygodne wyposażenie biura.

