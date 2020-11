Zetki nie lubią gorących biurek

Według badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, przedstawiciele pokolenia Z w biurze najczęściej będą korzystać z podstawowego miejsca pracy oraz przestrzeni do regeneracji i wypoczynku. Co, zdaniem „Zetek”, jest w przestrzeni biurowej zbędne? Odpowiedzi mogą zaskakiwać.

Wygodna przestrzeń biurowa to dla przedstawicieli pokolenia Z podstawa. Badanie przeprowadzone na potrzeby raportu pt. „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”, pokazało, że jedna trzecia wszystkich respondentów chciałaby codziennie korzystać ze stref do regeneracji w trakcie pracy. Do takich miejsc możemy zaliczyć strefy socjalno-gastronomiczne (36 proc.), strefy na świeżym powietrzu (32 proc.) oraz pokoje do relaksu (31 proc.). Blisko połowa ankietowanych wskazała dedykowane miejsca do pracy jako najbardziej preferowane. Do tej grupy przestrzeni zaliczane są strefy open space z przypisanym miejscem (46 proc.) lub stanowiska pracy w pomieszczeniach gabinetowych (48 proc.).

Drugą najczęściej wybieraną kategorią pomieszczeń, które wykorzystywane byłyby przynajmniej kilka razy w tygodniu lub w miesiącu, były pomieszczenia wspierające wykonywanie różnych rodzajów pracy, np. miejsca do odbywania szybkich spotkań wydzielone z przestrzeni typu open space, pokoje do pracy w skupieniu, czy strefy projektowo-kreatywne.

Co ciekawe, odnotowano niewielkie zainteresowanie przestrzeniami typu budki telefoniczne oraz miejsca do szybkich spotkań na stojąco.

- Może to wynikać z faktu, że pokolenie Z przedkłada aplikacje społecznościowe ponad tradycyjne formy komunikacji. Według badania, 83 proc. ankietowanych najchętniej wykorzystuje w komunikacji aplikację Facebook Messenger (83 proc.), natomiast tradycyjne formy komunikacji z otoczeniem, jak rozmowa twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna czy SMS-y były wybierane odpowiednio przez 65 proc., 55 proc. i 50 proc. wszystkich respondentów – komentuje Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Niskim zainteresowaniem Zetek cieszył się trzeci typ podstawowej przestrzeni do pracy, jakim są strefy z nieprzypisanymi miejscami pracy, czyli hot deski. Z takiego rozwiązania w ogóle nie chciałoby korzystać aż 44 proc. respondentów. Pokrywa się to z oczekiwaniami ankietowanych dotyczącymi pozytywnych doświadczeń w biurze – 44 proc. wszystkich ankietowanych (3. miejsce) wskazało posiadanie swojego dedykowanego miejsca w biurze jako element idealnego środowiska pracy.

1

2