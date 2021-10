Zewnętrzne sale konferencyjne nadal bez chętnych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, blisko ¾ respondentów nie jest zainteresowana wynajmem przestrzeni konferencyjnych u zewnętrznych operatorów. Firmy wykorzystują do tego celu głównie własne powierzchnie biurowe oraz organizują wydarzenia w formie online.

- O ile widzimy już wzrost liczby spotkań i wydarzeń biznesowych, powrót do aktywności sprzed pandemii będzie procesem rozciągniętym w czasie. W kolejnych miesiącach spodziewamy się stopniowego wzrostu popytu na tego typu powierzchnie – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Niemniej, cały czas istnieje grupa najemców (11 proc.), która preferuje wynajem profesjonalnej przestrzeni konferencyjnej na spotkania branżowe, eventy, szkolenia i konferencje.

Jak wskazują wyniki ankiety, duża grupa najemców nie jest zainteresowana wynajmem przestrzeni konferencyjnych u zewnętrznych operatorów. Organizacja spotkań biznesowych na własnej powierzchni biurowej oraz podtrzymanie formy online może być nowym trendem w okresie po pandemii.

- Posiadając elastyczne przestrzenie, wyposażone w sale konferencyjne z mobilnymi ścianami oraz systemami audiowizualnymi, najemcy mają możliwość organizacji nawet większych wydarzeń na własnej przestrzeni biurowej. Nabyta w trakcie pandemii umiejętność prowadzenia wideokonferencji za pomocą platform komunikacyjnych będzie zapewne dalej wykorzystywana na szeroką skalę. Istnieje jednak grupa najemców, którzy nadal preferują najem profesjonalnej przestrzeni, będącej idealnym miejscem na spotkania branżowe, eventy, szkolenia i konferencje – komentuje Kamil Kwiecień, Senior Property Manager, Cushman & Wakefield.

- Z wielu badań realizowanych dla naszych klientów na temat wykorzystania większych sal konferencyjnych w biurach wynikało, że są to jedne z najmniej efektywnie używanych pomieszczeń biurowych. Bardzo często, korzystają z nich dużo mniejsze grupy osób niż w założeniach projektowych. W większości firm ponad 80-90 proc. spotkań ogranicza się do 5 osób. W nowo prowadzonych projektach, zwłaszcza jeżeli kompleks biurowy posiada centrum konferencyjne, doradzamy rezygnację z projektowania dużych sal do spotkań, oczywiście o ile nie jest to sprzeczne z założeniami korporacyjnymi, które mogą uniemożliwiać wdrożenie tego rozwiązania. Pomimo niskiego udziału (11 proc.) osób zainteresowanych wynajmem przestrzeni konferencyjnej, jestem pewien, że kompleksy biurowe posiadające tego rodzaju powierzchnie będą zyskiwały na popularności – mówi Aleksander Szybilski, Leader of Workplace Strategy, Associate Director, Office Department, Cushman & Wakefield.