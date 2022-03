ZF Automotive Systems rozbudowuje laboratorium w Symetris Business Park

Po renegocjacji umowy i ekspansji ZF zajmuje w biurowcu łącznie 2551 mkw.

Właścicielami biurowca są firmy Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc.).

Najemcę w transakcji reprezentowała firma doradcza Colliers.

– Bardzo się cieszymy, że w kolejnych latach będziemy mogli kontynuować współpracę z tak wymagającym klientem. ZF Automotive Systems Poland jest częścią globalnego koncernu technologicznego, co przekłada się na wyjątkowo wysokie oczekiwania co do lokalizacji biura, standardu powierzchni biurowej i jej infrastruktury technicznej. Umowa z ZF to dowód wyjątkowej pozycji Symetris Business Park na łódzkim rynku biurowym, ale też potwierdzenie biznesowej atrakcyjności Łodzi, która oferuje bardzo dobre środowisko dla działania i rozwoju największych międzynarodowych korporacji – mówi Sylwia Piechnik, dyrektor działu Leasingu Projektów Biurowych EPP.

ZF zajmuje w biurowcu łącznie 2551 mkw. powierzchni

Dodatkowa przestrzeń będzie przeznaczona na rozwój laboratorium firmy, która w przyszłości ma w planach podwojenie przestrzeni laboratoryjnej Centrum oraz dalszą, intensywną rekrutację wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników.

– Wzmacnianie i rozbudowa lokalnych ośrodków inżynieryjnych pozwala koncernowi ZF na realizację strategii mobilności nowej generacji (Next Generation Mobility). Od prawie 5 lat rozwijamy naszą działalność w Łodzi w biurowcu Symetris przy ul. Piłsudskiego 86. Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu kontraktu ze względu na dynamiczny rozwój naszego Cenrum Inżynieryjnego oraz dotychczasowe pozytywne doświadczenia we współpracy z właścicielami budynku – mówi Tomasz Szkudlarek, Dyrektor Centrum Inżynieryjnego ZF Automotive Systems Poland w Łodzi.

W 2021 r. w Łodzi 70 proc transakcji stanowiły renegocjacje. Kontrakt z udziałem ZF jest trzecią największą umową najmu w Łodzi w minionym roku.

– Spełnienie wymagań klienta dotyczących tej transakcji było procesem trudnym i czasochłonnym, ale równie satysfakcjonującym. Głównym wyzwaniem było zwiększenie powierzchni laboratorium w budynku, w taki sposób, aby od 2022 r. cała przestrzeń mogła bez zastrzeżeń funkcjonować jako całość. Ta transakcja pokazuje też potencjał Łodzi jako miejsca, w którym z powodzeniem można rozwijać biznes w wielu różnych branżach. Miasto dysponuje odpowiednim zapleczem zarówno w postaci nowoczesnej powierzchni biurowej, jak i doskonale wykwalifikowanych pracowników – mówi Andrzej Szczepanik, Senior Associate z działu Powierzchni Biurowych Colliers w Łodzi.