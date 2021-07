Zieleń w biurowcach priorytetem dla Golden Star

Golden Star Group stawia na zielone środowisko pracy. Jak zapewnia firma, biurowce Konstruktorska Business Center i Oxygen Park oferują w pełni bezpieczne warunki nie tylko do pracy, ale również do wypoczynku.

Przestronne dziedzińce wypełnione zielenią, maksymalne wykorzystanie światła dziennego, przyjazne środowisku rozwiązania użyte do wykończenia wnętrz oraz dbałość o jakość powietrza w pomieszczeniach, to tylko niektóre z elementów wyróżniających warszawskie kompleksy z portfolio Golden Star Group.

– Jednym z naszych kluczowych zadań jest zapewnienie użytkownikom nieruchomości zielonego środowiska pracy, które pozytywnie wpływa na samopoczucie. Zielony, zrównoważony budynek zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, a biuro mieszczące się w takim obiekcie stwarza komfortowe warunki do rozwoju kreatywności pracowników oraz podnosi ich zadowolenie z wykonywanych na co dzień obowiązków. Oba nasze warszawskie kompleksy biurowe – Konstruktorska Business Center i Oxygen Park - stanowią doskonałe przykłady obiektów, w których zielone środowisko pracy wysuwa się na pierwszy plan. Dzięki licznym atutom, naturalnej roślinności wypełniającej dziedzińce oraz najwyższej jakości rozwiązaniom technologicznym, są to obiekty które spełnią wszelkie oczekiwania firm poszukujących komfortowych i nowoczesnych przestrzeni – powiedział Gal Peleg, CEO, Golden Star Group.