Zielona akcja w biurowcach. GTC promuje proekologiczne nawyki

22 i 23 kwietnia GTC organizuje zieloną akcję, której celem jest podniesienie świadomości na temat jakości powietrza i promowanie proekologicznych nawyków. W ramach kampanii deweloper rozdaje oczyszczacze powietrza i organizuje zbiórkę elektroodpadów we wszystkich swoich biurowcach w Polsce.

W dniach 22 – 23 kwietnia GTC organizuje obchody Dnia Ziemi we wszystkich swoich biurach w Polsce.

Kampania „Odetchnij” ma podkreślić znaczenie jakości powietrza.

W ramach akcji każde z biur GTC otrzymuje roślinę usuwającą toksyny, która poprawi jakość powietrza w miejscu pracy. Na każdej recepcji są dostępne również nasiona roślin dla wszystkich najemców.

W swoich biurowcach GTC prowadzi zbiórkę elektroodpadów i zachęca najemców do tworzenia wspólnych zielników.

Celem działań jest zachęcanie najemców do troski o środowisko, ale również zaproszenie ich do powrotu do biur. Spółka zadbała też o pracowników, którzy w tych dniach pracują zdalnie. Przygotowała dla nich specjalne wideo pokazujące, jak prawidłowo dbać o rośliny.

– Jako deweloper chcemy zapewnić najlepsze możliwe warunki pracy, oparte na zasadach dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju. Hasło kampanii „Odetchnij" jest nieprzypadkowe. Jak powiedziała dr Joy Manne „Wszystko, co robimy i wszystko, czym jesteśmy, zaczyna się od naszego oddechu". Dlatego chcemy przypominać naszym społecznościom, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy, poprzez poprawę naszego naturalnego otoczenia i zmianę codziennych nawyków. Jeśli my, jako deweloper, możemy uczynić środowisko w naszych biurach bardziej zielonym i zachęcić naszych najemców do tego samego w ich własnych przestrzeniach, w dłuższej perspektywie nasze wspólne działania mogą przynieść pozytywną zmianę – mówi Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce.

Dzień Ziemi, mat. GTC

– Jako deweloper chcemy zapewnić najlepsze możliwe warunki pracy, oparte na zasadach dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju. Hasło kampanii „Odetchnij” jest nieprzypadkowe. Jak powiedziała dr Joy Manne „Wszystko, co robimy i wszystko, czym jesteśmy, zaczyna się od naszego oddechu”. Dlatego chcemy przypominać naszym społecznościom, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy, poprzez poprawę naszego naturalnego otoczenia i zmianę codziennych nawyków. Jeśli my, jako deweloper, możemy uczynić środowisko w naszych biurach bardziej zielonym i zachęcić naszych najemców do tego samego w ich własnych przestrzeniach, w dłuższej perspektywie nasze wspólne działania mogą przynieść pozytywną zmianę – mówi Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce.

