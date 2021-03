Zielona energia napędza wrocławski biurowiec Skanska

Centrum Południe to kilkuetapowa inwestycja, która docelowo będzie oferować 85 000 mkw. innowacyjnej powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej. W sierpniu 2020 roku do dyspozycji najemców oddano dwa pierwsze budynki liczące łącznie ok. 28 tys. mkw. Kompleks ten, jako pierwszy na Dolnym Śląsku, powstaje zgodnie z wytycznymi wymagającego certyfikatu WELL Core&Shell. To największy i najbardziej zrównoważony projekt Skanska we Wrocławiu. Korzysta on z energii wyprodukowanej przez wiatraki należące do Engie Zielona Energia.

Engie stawia na zeroemisyjne źródła produkcji energii. Jest producentem odnawialnej energii. Posiada w Polsce 4 farmy wiatrowe o mocy 138 MW, a także 11 farm fotowoltaicznych o mocy 11MWp. Firma wdraża nowoczesne rozwiązania zarówno w produkcji odnawialnej energii, jak i w zakresie efektywności energetycznej oraz obsługi powierzchni handlowych i magazynowych. W czasie w pandemii Covid-19 implementowała w Polsce nowoczesne rozwiązania w zakresie eliminacji wirusów i bakterii w placówkach medycznych oraz w obiektach biurowych.

– Współpraca ze Skanska to dla nas kolejny krok do realizacji celów naszej grupy. Działamy w myśl zasady 3d, czyli dekarbonizacja, digitalizacja i decentralizacja. Jesteśmy jednym ze światowych liderów przemian i stawiamy na odnawialną energię. Ten kontrakt to kolejne potwierdzenie, że dziś wszyscy wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą dbać o środowisko – mówi Mateusz Madejski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Engie Zielona Energia.

- Skanska jako firma dostarczająca nowoczesne, komfortowe, ale przede wszystkim zrównoważone powierzchnie biurowe, również kładzie duży nacisk na rozwiązania, które przynoszą korzyści nie tylko najemcom. – Dla nas „zielony zwrot” to nie tylko hasło, ale realne i systematycznie wdrażane rozwiązania, dzięki którym nasze inwestycje wnoszą wartość dodaną dla społeczeństwa i środowiska – mówi Adam Targowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska. – Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel, aby do roku 2030 zredukować emisję dwutlenku węgla o 50%, a do roku 2045 osiągnąć neutralność emisyjną. Inicjatywy, które zwiększają wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, przybliżają nas do spełniania tych obietnic. Współpraca z Engie to krok do realizacji naszego wyzwania, czyli budowy biurowców o neutralnym śladzie węglowym – dodaje Adam Targowski.