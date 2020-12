Zielona energia w Fuzji

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd elektryczny z promieniowania słonecznego, do zasilania wykorzystuje więc energię odnawialną. Operatorem oraz twórcą instalacji zlokalizowanej na Fuzji jest Veolia Energia Łódź. Słoneczna elektrownia ma moc 3,8 kW i może wyprodukować do 3,8 MWh energii elektrycznej. Oznacza to, że instalacja podłączona do stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozwoli wykonać do 73 pełnych ładowań auta o baterii pojemności 52 kWh i zasięgu 400 km. Samochód będzie mógł przejechać na takich ładowaniach ponad 29 tysięcy km rocznie. Podczas ładowania w dzień stacja pobiera energię z instalacji fotowoltaicznej i resztę uzupełnia z sieci elektroenergetycznej. Natomiast w czasie ładowania w nocy stacja pobiera energię z sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu energia, która zostanie wyprodukowana ze słońca będzie możliwa do wykorzystania w nocy lub w chwili gdy będzie potrzebna w większej ilości.

- Veolia zaangażuje się w realizację celów wyznaczonych w Ekopakcie dla Łodzi, wspierając między innymi inicjatywy w zakresie elektromobilności. Aktywny udział w kreowaniu rynku elektromobilności jest dla nas jednym z kierunków strategicznych. Pojazdy elektryczne są kluczowe dla pozbycia się z obszarów miejskich źródła smogu, jakim jest między innymi transport oparty o paliwa naftowe. Veolia podchodzi do tego kompleksowo, bo elektromobilność będzie w pełni ekologiczna gdy napędzająca ją energia będzie pochodzić z zielonych źródeł tak jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Łodzi w inwestycji Fuzja. Dysponujemy odpowiednią infrastrukturą i wiedzą aby rozwijać z partnerami, takimi jak Echo Investment projekty znajdujące pozytywne przełożenie na środowisko. Partnerska współpraca Veolii z Echo jest naturalną konsekwencją dążenia do osiągania celów biznesowych ścieżką zrównoważonego rozwoju - mówi Anna Kędziora - Szwagrzak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Łódź.

Instalacja fotowoltaiczna powstała z myślą o przyszłych mieszkańcach Fuzji, którzy po wprowadzeniu się do apartamentów będą mogli korzystać z zielonej energii odnawialnej. Instalacja została podłączona do stacji elektrycznego ładowania pojazdów, która znajduje się obok biura sprzedaży Fuzji. Zatem osoby, które obecnie odwiedzają biuro sprzedaży i posiadają elektryczne pojazdy również mogą bezpłatnie skorzystać z ładowarki zasilanej energią słoneczną.