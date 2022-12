Łódź chce mieć dobry klimat do życia, co wymaga odpowiedniego doboru inwestorów. Samorząd, mając duże ambicje dekarbonizacyjne, chętniej nawiązuje współpracę z biznesem o równie ambitnych celach środowiskowych.

Anna Wierzbicka, Urząd Miasta Łodzi: Nie wyobrażamy sobie dekarbonizacji Łodzi bez udziału mieszkańców, biznesu, czy organizacji pozarządowych

Jakub Krzysztofik, SARP: Rewitalizacja jest jedną z największych marek Łodzi.

Emilia Dębowska, Panattoni: Zazieleniamy tereny wokół magazynów niezależnie od unijnych dyrektyw.

Paweł Żeromski, GLP: Najemcy magazynowi, rywalizując z konkurentami o pracownika, często pytają o wellbeingowe rozwiązania.

Andrzej Maślak, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego: Całość kupowanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Stanisław Marzec, Synergia Hub: Mamy sto procent wynajętej powierzchni. To w Łodzi sukces.

Łódź ma duże ambicje dekarbonizacyjne. Jako jedno z pięciu polskich miast dołączyła do obejmującej sto europejskich miast inicjatywy Komisji Europejskiej Missions, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 r. Jednocześnie miasto jest w trakcie organizacji II Panelu Obywatelskiego pod hasłem: „ Jak ograniczyć szkodliwą emisję o 55 proc. do 2030 r.”.

Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi. fot. Michał Oleksy

- Nie wyobrażamy sobie takiej transformacji bez udziału mieszkańców, biznesu, czy organizacji pozarządowych. Panel obywatelski ma być platformą wymiany pomysłów. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zaprojektować konieczne zmiany oraz przekonać niektórych do zmiany nawyków i przyzwyczajeń – tłumaczyła Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi podczas sesji Property Forum Łódź „City Talk – Zrównoważone miasto, zrównoważony biznes. Strategia ESG”.

Rewitalizacja odczarowała stereotyp brzydkiej Łodzi

Konsultacje społeczne były również bardzo ważnym elementem rewitalizacji centrum Łodzi. – Pokazały, że mieszkańcy chcą, aby Łódź przestała być miastem szarym, brudnym i zaniedbanym. Kolejnymi ważnymi postulatami było bezpieczeństwo i miejsca pracy w centrum – wspomina Jakub Krzysztofik, prezes łódzkiego SARP-u oraz partner, założyciel i główny projektant pracowni 3DArchitekci, która odpowiada za trzy z ośmiu obszarów priorytetowych rewitalizacji centrum Łodzi.

Jakub Krzysztofik, prezes łódzkiego SARP-u oraz partner, założyciel i główny projektant pracowni 3DArchitekci. fot. Michał Oleksy

Równie pilną potrzebą mieszkańców była zieleń w mieście, ale w trybie natychmiastowym. Najbardziej spektakularnym przykładem jest ulica Wschodnia, która kiedyś nie miała ani jednego drzewa, dziś ma ich 112.

Obecnie zieleni jest na tyle dużo, że można się cieszyć. Również dzięki niej Łódź się zmienia i w pewnym sensie udało się przełamać ten zły stereotyp brzydkiego miasta. Oczywiście nie da się szybko i całkowicie tego odczarować, ale sukcesem jest to, że jesteśmy kojarzeni z ciekawymi przedsięwzięciami. Rewitalizacja jest jedną z największych marek Łodzi – tłumaczy Jakub Krzysztofik.

Biznes na zielonej ścieżce dekarbonizacji

Zielony ład powinien mieć pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na ludzi. W tym wymiarze – poza samorządem - misję do spełnienia ma również biznes, który również stara się odpowiadać na powszechną potrzebę zieleni. Z pewnością najwięcej do zrobienia miały parki logistyczne – zazwyczaj pozbawione roślin, otoczone tylko trawą.

- Dostrzegliśmy tę potrzebę, bo przecież w magazynach pracują ludzie, więc niezależnie od unijnych dyrektyw, zaczęliśmy projektować nasze tereny zielone. Realizacja trwała trzy lata. Połączyliśmy ją z certyfikacją, bo – jako jedyni w Polsce - każdy nasz budynek certyfikujemy na poziomie Excellent – tłumaczy Emilia Dębowska, Sustainablity Director Panattoni Europe.

Wszystkie tereny wokół magazynów Panattoni są zaprojektowane nie tylko w zgodzie z decyzjami środowiskowymi, które są standardem, ale również wcielają w życie wnioski z raportu ekologa.

Emilia Dębowska, Sustainablity Director Panattoni Europe. fot. Michał Oleksy

Stawiamy na bioróżnorodność i gatunki rodzime. W ostatnim roku doliczyliśmy się już ponad tysiąca posadzonych drzew. I to nie są nasadzenia mające rekompensować wcześniejszą wycinkę, tylko nasza inicjatywa. Poza tym, mamy kilkadziesiąt tysięcy krzewów, wysokie trawniki oraz łąki, ponieważ w naszym biznesie nie wszędzie możemy sadzić drzewa ze względu na parkingi i drogi pożarowe – wylicza Emilia Dębowska.

Zielone strefy wellbeingowe w magazynach

Dobre, przyjazne miejsce pracy daje pracodawcom przewagę konkurencyjną. Dlatego najemcy magazynowi, rywalizując z konkurentami o pracownika, często pytają o wellbeingowe rozwiązania zastosowane w obiekcie.

- Dzisiaj coraz łatwiej się to robi, bo klienci o to proszą, ale jeszcze kilka lat temu parki logistyczne były tak budowane, że kierowca, który przyjeżdżał z towarem z dalekiej podróży nie miał gdzie odpocząć i się zregenerować. Dlatego zmieniamy to w naszych parkach. Nie tylko każdy nowy obiekt jest wyposażony w potrzebną infrastrukturę, ale również modernizujemy pod tym względem starsze nasze obiekty – opisuje Paweł Żeromski, Business Development Manager GLP. Firma planuje realizację kolejnego magazynu pod Łodzią w miejscowości Słowik.

Ważnym elementem podnoszenia komfortu pracy w magazynach GLP jest także zwiększanie dostępu do światła dziennego.

Paweł Żeromski, Business Development Manager GLP. fot. Michał Oleksy

- Na przykład w strefach załadunku, gdzie jest dużo pracy precyzyjnej, staramy się powiększyć strefy światła dziennego. To także przejaw efektywności energetycznej, bo redukujemy zużycie sztucznego oświetlenia. Poza tym, nasze biura przy magazynach pod względem standardu technicznego nie różnią niczym od tych klasy A w centrach miast. Oczywiście należy podkreślić, że rynek magazynowy jest dopiero na początku drogi, jeśli chodzi o coraz nowsze rozwiązania wellbeingowe, ale rozpędzamy się – tłumaczy Paweł Żeromski.

Małe i wielkie działania prośrodowiskowe

Ważnym i dużym pracodawcą Łodzi jest od 29 lat BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Firma ma ambitne plany dekarbonizacyjne, chce być zeroemisyjna do 2030 r. W palecie działań prośrodowiskowych są zarówno kamienie milowe, jak i towarzyszące im drobne przedsięwzięcia. Na przykład kilka lat temu wprowadzono zwyczaj świętowania rekordów. Gdy linię produkcyjną opuści określona liczba pralek, suszarek i zmywarek, prezes zakasuje rękawy i sadzi wokół fabryki dęby.

Do wszystkich naszych fabryk doprowadziliśmy bocznice kolejowe, aby do minimum ograniczyć ciężarowy transport kołowy. Poza tym, jesteśmy w trakcie planowania i montażu paneli fotowoltaicznych. W tym roku podpisaliśmy umowę na zakup zielonej energii i ciepła, więc całość kupowanej przez nas energii pochodzi ze źródeł odnawialnych – wylicza Andrzej Maślak, Head of Public Relations and Communication BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Andrzej Maślak, Head of Public Relations and Communication BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. fot. Michał Oleksy

Dodaje, że nieco mniej istotne, ale ciekawe, ponieważ będące inicjatywą pracowników są ule przy zakładzie. – Nie kosimy trawy, żeby pszczoły miały gdzie pracować. Miód przez nie wyprodukowany jest serwowany w naszej stołówce pracowniczej - opisuje Andrzej Maślak.

100 proc. obłożenia to w Łodzi sukces

W strefie wielkomiejskiej Łódź ma dwieście fabryk i warsztatów, 27 pałaców fabrykanckich i 47 willi. Z takim potencjałem miasto ma szansę stać się zagłębiem projektów typu mixed use. Do tego oczywiście potrzebni są inwestorzy, którzy nie boją się bronfieldów i rewitalizacji.

Do tego grona należy m.in. Synergia Hub, która zaadaptowała na biura dawną fabrykę wyrobów wełnianych i bawełnianych Adolfa Daubego. Jednak przywrócenie do życia zabytkowej tkanki, to nie jedyny atut Centrum Biznesowego Synergia przy ul. Wólczańskiej. Spółka miała też ambicję zbudowania najbardziej zielonego biurowca w mieście. Nazywa się Zielony i pełno w nim ekologicznych smaczków.

Stanisław Marzec, prezes zarządu Synergia Hub. fot. Michał Oleksy

- Mamy sto procent wynajętej powierzchni. To w Łodzi jest sukcesem. Robimy wszystko, co możemy, ale nie jest to proste. Ostatnio oddaliśmy do użytku instalację fotowoltaiczną o mocy 70 kW. Musimy teraz zaczekać dwa lata, żeby uzyskać zwrot z tej inwestycji i zainwestować w kolejną. Jest wiele takich ograniczeń - tłumaczy Stanisław Marzec, prezes zarządu Synergia Hub.

