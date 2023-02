Zielona ściana w domu i biurze.

Warto „zagrać w zielone” i ozdobić swoje mieszkanie przy pomocy modnej w ostatnim czasie zielonej ściany.

Kolor zielony jest niemal nieodłącznie kojarzony ze światem przyrody oraz naturą.

Liczne badania dowodzą, że zieleń w pozytywny sposób oddziałuje na zdrowie.

Redukuje poziom stresu i wpływa kojąco na zmysły.

Zielona ściana to potoczne określenie metody uprawy roślin, a jej początków można dopatrywać się w wiszących ogrodach Babilonu. Polega na uprawie roślin w sposób wertykalny przy pomocy konstrukcji nośnej, którą mocuje się do ściany i panelu roślinnego, czyli różnego rodzaju kieszonek na doniczki. Dodatkowo zielona ściana, może mieć zainstalowany system nawadniający. Ogrody wertykalne są już popularne w biurowcach i przestrzeniach handlowych i coraz śmielej wkraczają do mieszkań i domów.

To idealne rozwiązanie do małych przestrzeni, które pozwala zrealizować nawet tak ekscentryczne marzenia jak uprawa roślin typowych dla lasu tropikalnego we własnym domu. Często to też jedyne wyjście, gdy przestrzeni zaczyna po prostu brakować. Zielona ściana, oprócz efektu wizualnego, gwarantuje dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie domowników. Rośliny produkują tlen, a transpirowana przez nie para wodna istotnie podwyższa wilgotność powietrza. Między innymi w ten sposób rośliny tworzą sprzyjający mikroklimat, w którym przebywanie wpływa stymulująco na zmysły – pobudzając kreatywność, ale również kojąco na zmęczenie umysłowe.

Zielona ściana nie musi być droga. Koszt zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od powierzchni oraz systemu uprawy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu skonstruować wiszący ogród. Można kupić pojedyncze elementy do samodzielnego zaprojektowania i skonstruowania zielonej ściany, jak i gotowe konstrukcje. Dobrym przykładem gotowego rozwiązania może być model Cascade Wall z Leroy Merlin, który idealnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Zakupiony moduł wystarczy powiesić na ścianie oraz umieścić w nim rośliny. Konstrukcję tę można wykorzystać zarówno do stworzenia aromatycznego zakątka ziołowego z rozmarynem, bazylią i oregano w tętniącej życiem kuchni, jak i z miętą i lawendą na zacisznym balkonie.

Zielona ściana w domu i biurze.

Dla rozpoczynających swoją przygodę z uprawą zielonej ściany doskonale sprawdzi się Cladonia rangiferina, czyli chrobotek reniferowy, który można z powodzeniem wykorzystać do stworzenia zielonych obrazów. Jest łatwy w utrzymaniu, ponieważ wymaga jedynie delikatnego okresowego zwilżenia. Pozostałe rośliny, które warto uwzględnić to skrzydłokwiaty, czyli Spathiphyllum o lancetowatych wydłużonych liściach i ozdobnych kwiatostanach w przeróżnych odmianach, np. Bellini czy Chopin.

Za bardziej złożony, trójwymiarowy odbiór kompozycji, która będzie sprawiać wrażenie wychodzącej ze ściany odpowiadać będą wszelkiego rodzaju paprocie: zanokcice, o dekoracyjnych językowatych liściach w orzeźwiającym zielonym kolorze: Asplenium antiquum, A. osaka, A. nidus i A. Parvati; Nefrolepis Green Lady o „poszarpanych” liściach; perłą wśród nich będzie Microsorum Crocodyllus o nietypowej fakturze liści, odzwierciedlonej w jej nazwie jako „krokodyla”. Poza paprociami w zielonej ścianie świetnie sprawdzą się również pnącza: Epipremnum w odmianie Aureum (o złocistych smugach na liściach) oraz rośliny z rodzaju Cissus. Kompozycję wzbogaci również Monstera Adansonii Monkey. Ciekawym uzupełnieniem może być też ozdobna Bromelia oraz Phalaenopsis. W przypadku storczyków należy pamiętać, że są to epifity (nie uprawiane bezpośrednio w glebie). Egzotyki zielonej ścianie może dodać również Ananas.



Niezależnie od tego na jaki system zielonej ściany się zdecydujemy, należy odpowiednio o nią dbać, szczególnie przez pierwsze tygodnie od posadzenia roślin – jest to czas adaptacji, w którym naturalne może się okazać, że dana roślina się nie przyjmie. Jeżeli będzie taka konieczność, to należy zastąpić ją inną.

Podlewanie – ilość oraz częstotliwość powinna być dostosowana do uprawianych gatunków roślin oraz warunków środowiska – w tym nasłonecznienia, wilgotności i temperatury. Należy unikać nadmiernego zalewania roślin, co może sprzyjać zagniwaniu korzeni. W przypadku podstawowej konstrukcji wertykalnych ogrodów, która ma wspólny system przepływowy dla wszystkich roślin, to gatunki o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę należy umieszczać na górze; w ten sposób woda nie będzie zalegała w ich podłożu i stopniowo będzie spływała do roślin umieszczonych poniżej. Liście roślin tropikalnych, które preferują wyższą wilgotność powietrza, warto od czasu do czasu spryskać wodą.

Nawożenie – jest równie ważne jak podlewanie i należy je cyklicznie wykonywać. Zabieg ten ma na celu dostarczenie roślinom nowej dawki substancji odżywczych i w zależności od systemu uprawy może być dostarczany poprzez automatyczny system, bądź w przypadku prostszych układów – w postaci nawozu o kontrolowanym uwalnianiu, który mieszany jest ze stosowanym substratem glebowym.

Pozostałe zabiegi pielęgnacyjne roślin, dostępnych np. w Leroy Merlin, każdy system uprawy roślin, który skupia je w niewielkiej odległości od siebie, na ograniczonej powierzchni, wymaga stałej kontroli ich stanu zdrowotnego. Rośliny wykorzystywane do obsadzenia wertykalnej ściany powinny przejść dokładną selekcję: być w dobrej kondycji, nie mieć oznak chorobowych i śladów obecności szkodników. Takie rośliny należy zastępować nowymi, aby wypełnić luki w kompozycji. Równie istotne jak przecieranie liści z kurzu jest wykonywanie cięć pielęgnacyjnych: przekwitniętych kwiatostanów czy zeschniętych pędów.

