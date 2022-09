Biurowy The Park Kraków wzbogacił się o szereg atrakcji i udogodnień. Shuvary Park - zielona strefa relaksu i rekreacji - jest dostępna bez żadnych ograniczeń dla mieszkańców Krakowa.

White Star Real Estate stworzył strefę relaksu dla mieszkańców Krakowa.

Uruchomienie jej wpisuje się w strategię dewelopera, który specjalizuje się w kreowaniu przestrzeni, które uzupełniają ofertę kulturalną, gastronomiczną i rozrywkową otoczenia swoich inwestycji.

To pierwsza tego typu strefa stworzona przez dewelopera w Krakowie.

The Park Kraków będzie docelowo liczył 8 budynków biurowych w których dostępne będzie ok. 100 tys. mkw. powierzchni najmu. Obecnie dobiegają końca prace wykończeniowe przy budynku 1, gdzie ponad 70 proc. powierzchni biurowej zajmie właściciel marki sportowej 4F - firma OTCF.

W uruchomionej strefie „Shuvary Park” na ponad 3 tys. mkw., powstało mini miasteczko kontenerowe z barami, food truckami, placem zabaw dla dzieci, czy miejsca do pracy z laptopem. Z myślą o fanach aktywnego wypoczynku, na miejscu znalazły się boiska sportowe czy stoły do ping ponga.

Na terenie strefy regularnie są organizowane wydarzenia m.in. bezpłatne kino letnie, joga na świeżym powietrzu, wydarzenia sportowe, warsztaty kreatywne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych.

Kraków to region, w którym biur poszukują głównie firmy IT, oraz te specjalizujące się w outsourcingu procesów biznesowych. To wymagający najemcy, którzy mierzą się obecnie z wyzwaniem, jakim jest przyciągnięcie pracowników do swoich biur. Tworząc nasze projekty, chcemy odpowiadać na te wyzwania. Jesteśmy blisko naszych najemców, prowadzimy wiele rozmów i wprowadzamy długofalowe, niestandardowe udogodnienia odpowiadające ich potrzebom. Przykładem może być choćby firma OTCF w The Park Kraków, właściciel sportowej marki 4F, która zainspirowała nas by w Shuvary Park znaczącą rolę odgrywały obiekty sportowe z których mogą korzystać pracownicy i mieszkańcy okolicy – mówi Morenike Oyedemi, Office Leasing Manager w White Star Real Estate.

W ciągu dnia w strefie relaksu będzie można zjeść lunch, zorganizować spotkanie firmowe czy spędzić czas z przyjaciółmi. Dzieci mogą skorzystać z placu zabaw, zaś rodzice w tym czasie, mogą przeczytać książkę lub zrelaksować się przy kawie i ciastku. Wieczorem strefa zmienia swoje oblicze na bardziej rozrywkowe. Można się tu napić się wina lub kraftowego piwa, obejrzeć film, posłuchać muzyki na żywo, potańczyć lub skorzystać aktualnego programu atrakcji. Zarówno najemcy jak i mieszkańcy mogą odwiedzić Shuvary Park 7 dni w tygodniu.

Dziś oczekiwania pracowników są bardzo wysokie

- Troska o dobrostan pracowników, zwłaszcza teraz, gdy doświadczenia związane z Covid19 dotknęły niemal każdego, staje się standardem. Dziś oczekiwania pracowników są bardzo wysokie, a miejsce pracy powinno uwzględniać wszystkie elementy wpływające na komfort, dzięki dodatkowym funkcjonalnością takim jak sklepy, siłownie czy możliwość spędzenia czasu wolnego. Tworząc kompleks biurowy The Park Kraków zdecydowaliśmy, by z 5 ha na jakim będzie się znajdował, aż 3 ha stanowić będą tereny zielone. By to wykorzystać chcemy także stworzyć najemcom możliwość pracy na świeżym powietrzu – dodaje Morenike Oyedemi.

White Star Real Estate w swoich projektach stawia na rozwiązania kompletne, które można nazwać ofertą biurową 360°, która łączy nowoczesną powierzchnię najwyższej klasy z szeregiem udogodnień dla pracowników i strefami relaksu, które dostępne są także dla mieszkańców. Przykładem może być nagradzana warszawska Elektrowni Powiśle. W ostatnim czasie deweloper uruchomił również nowy Food Hall w ramach biurowo-mieszkaniowego projektu Fabryka PZO na warszawskim Kamionku, gdzie ofertę gastronomiczną uzupełnia kino letnie i szereg wydarzeń kulturalnych.

