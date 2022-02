Zielona tranformacja w biurowcach: Raporty ESG opracowuje 30 proc. firm

Jak podkreśla ekspert, najczęściej raportowane są elementy środowiskowe i społeczne.

Jakie konkretne działania związane z zieloną transformacją podejmują biurowi gracze? - Najwięcej firm podejmuje działania w zakresie optymalizacji energetycznej. Podkreślają stosowanie bardziej efektywnych rozwiązań, instalacji PV do produkcji energii elektrycznej w miejscu jej konsumpcji czy wdrażanie działań offsetujących – zakupu energii elektrycznej pochodzącej w pełni ze źródeł odnawialnych - wymienia Łukasz Grzywacz.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak dodaje, w celu ograniczenia śladu węglowego unowocześniają swoją flotę, wprowadzając samochody niskoemisyjne lub bezemisyjne. Dążą też do redukcji ilości wytwarzanych odpadów, a także podnoszą świadomość ekologiczną pracowników. Większość organizacji deklaruje osiągnięcie gotowości do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

- Społeczny aspekt ESG to głównie troska o zdrowie, bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Pracodawcy dążą do wyrównania średnich zarobków kobiet i mężczyzn oraz zapewnienia porównywalnej liczby przedstawicieli obu płci na stanowiskach managerskich - mówi.

Ekspert JLL zauważa, że w obszarze związanym z ładem korporacyjnym firmy podkreślają etyczne podejście do prowadzenia biznesu, przejrzystość w podejmowaniu decyzji i dążenie do zapewnienia wysokich standardów Corporate Governance. Deklarują dążenie do pełnego włączenia ESG do kultury organizacyjnej i tworzą rady ds. związanych ze zrównoważonym rozwojem.

- Również w JLL zamierzamy w najbliższych latach zwiększać wiedzę na temat wpływu ESG na branżę nieruchomości oraz wdrażać najlepsze praktyki - podsumowuje.

Retransmisja sesji: Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak budować bez śladu węglowego