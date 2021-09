Zielone podejście do biznesu Grupy PHN

Położony na Molo Rybackim w centrum Gdyni kompleks Yacht Park & Marina Yacht Park to przełomowy projekt urbanistyczny, który zyskał już uznanie międzynarodowych ekspertów. Zrealizowany z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań architektonicznych i ekologicznych, wpisuje się w światowe trendy tworzenia zrównoważonej tkanki miejskiej, gdzie zabudowa mieszkaniowa, biurowa i tereny rekreacyjne tworzą harmonijną całość. To nie jedyny projekt Grupy PHN, który spełnia najwyższe zielone standardy na rynku nieruchomości.

Nadmorska inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości wyróżnia się wykorzystaniem dotychczasowych terenów poprzemysłowych. Dzięki udanej transformacji powstaje nowa dzielnica miasta otwarta dla mieszkańców, turystów i żeglarzy.

Projekt Yacht Park & Marina Yacht Park, nadmorska inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości, mat.pras.

W ramach projektu powstało sześć wysokiej klasy budynków mieszkalnych oraz najnowocześniejszy port jachtowy and Bałtykiem, który stał się już jedną z wizytówek Gdyni. Marina, w której cumują polscy i zagraniczni żeglarze, spełnia najwyższe standardy technologiczne i ekologiczne, a projekt dostosowany jest także do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja została zaplanowana i wykonana z dbałością o szczegóły architektoniczne i wkomponowana w otoczenie.

Projekt Yacht Park & Marina Yacht Park znalazł się wśród czterech finalistów nominowanych do prestiżowej nagrody w międzynarodowym konkursie architektonicznym Le Marché International des Professionnels de L'immobilier (MIPIM) Awards, w kategorii Best Cultural and Sports Infrastructure. W tym roku do konkursu zgłoszono łącznie 172 projekty z 36 krajów. Zwycięzcy MIPIM Awards 2021 zostaną ogłoszeni na początku września w czasie światowych targów nieruchomości w Cannes.

Inwestycje realizowane przez Polski Holding Nieruchomości cechuje zielone podejście do biznesu. Prowadzone projekty są przyjazne ludziom i środowisku. Przykładem takich działań jest także sztandarowa inwestycja Grupy PHN - kompleks biurowo-handlowy SKYSAWA w samym centrum Warszawy. Jego główny budynek, ponad 155-metrowa wieża, otrzymał certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM Interim na poziomie Outstanding z wynikiem 93,6%. Jest to aktualnie najwyższa ocena zdobyta w Polsce w schemacie BREEAM.

Takie przedsięwzięcia jak gdyńska Marina czy warszawska SKYSAWA są inwestycjami nie tylko ciekawymi architektonicznie, ale wykonanymi z najwyższą starannością. Pokazuje to, że na polskim rynku nieruchomości szanse na sukces będą miały projekty cechujące się najwyższą jakością, zgodne z globalnymi trendami ochrony środowiska.