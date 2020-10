Zielony apartamentowiec zamiast biur. Ruszyła przebudowa

Wieżowiec został oddany do użytku na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Przez wiele lat mieściły się w nim redakcje Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Po wyprowadzce dziennikarzy w obiekcie ulokowały się różne firmy, jednak okazało się, że nie spełnia on norm bezpieczeństwa, co sprawiło, że ostatecznie został on wyłączony z użytku.

Przez wiele lat próbowano sprzedać nieruchomość - bezskutecznie. Dopiero kilka lat temu znalazł się nabywca, który postanowił gruntownie przebudować niefunkcjonalny biurowiec i stworzyć w nim zielony apartamentowiec. Odmieniony wieżowiec będzie nosił nazwę "Sky Garden". Według zapowiedzi inwestora, budowa powinna zakończyć się za dwa lata.