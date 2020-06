Zielony i samowystarczalny. Taki będzie nowy kampus biurowy w Krakowie

The Park Kraków to samowystarczalny kampus biurowy składający się z 8 budynków klasy A o łącznej powierzchni 100 tys. mkw. Projekt zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Kuklińskiego i Saskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych i autobusowych, a także stacji kolejowej Kraków Płaszów.

Jak wskazuje sama nazwa projektu, The Park Kraków będzie wyróżniać bardzo duża ilość zieleni. Cała przestrzeń pomiędzy budynkami, o łącznej powierzchni 3 ha, będzie otwarta dla pieszych i wyłączona z ruchu samochodowego. Zostanie ona zagospodarowana starannie dobraną zielenią, elementami wodnymi i naturalnymi materiałami, zgodnie z zasadami biophilic design. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania połączone z szeroką ofertą udogodnień m.in. restauracjami, kawiarniami, lokalami usługowymi, a także strefami relaksu, stworzą w tym miejscu wyjątkowo przyjazne środowisko pracy.

Projekt zapewnia elastyczny układ powierzchni biurowej, który umożliwia efektywną aranżację wnętrz, zarówno w układzie typu „open space”, jak i w podziale gabinetowym. Kształt budynków i doskonałe parametry przeszkleń gwarantują optymalne wykorzystanie dostępu do światła naturalnego, zapewniając komfortowe warunki pracy. Na najwyższych kondygnacjach znajdą się tarasy z widokiem na Zalew Bagry oraz na wewnętrzne patio, z unikatową aranżacją zieleni. Na dwóch kondygnacjach podziemnych dostępny będzie parking, miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktura dla rowerzystów.

- Kraków to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Kraków jest również jednym z najchętniej wybieranych miast na świecie przez firmy z sektora BPO, SSC/GBS, IT oraz R&D, które od lat otwierają tu swoje oddziały. The Park Kraków to projekt, który oferuje wysokiej jakości przestrzeń biurową, a także szeroki wybór udogodnień oraz rozwiązań z zakresu nowych technologii i ekologii, które są i pozostaną niezbędnymi elementami kształtującymi zdrowe oraz komfortowe środowisko pracy. To, co warto podkreślić, to także fakt realizacji inwestycji etapami, co umożliwi najemcom przyszłą ekspansję i konsolidację w jednej lokalizacji. Cały czas dostrzegamy duży potencjał inwestycyjny w największych miastach Europy Środkowo-Wschodniej i jesteśmy przekonani, że realizacja projektu The Park Kraków stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku – mówi Liam Le Roux, Dyrektor Europejskiego Działu Asset Management w Cain International.

- The Park Kraków docenią firmy, którym zależy na bezpośrednim dostępie do komunikacji publicznej, a także na wysokim komforcie pracy, umożliwiającym zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Liczne wydarzenia organizowane na terenie kampusu oraz bogata oferta gastronomiczna sprawią, że życie będzie toczyło się tu także po godzinach pracy. Ideą projektu jest stworzenie prawdziwej społeczności The Park, o co zadba zespół doświadczonych zarządców White Star Real Estate wspierany przez community i event managerów – dodaje Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.