Zielony nie tylko z nazwy. Oto nowy biurowiec w Centrum Biznesowym Synergia

Kiedy dwa lata temu inwestor podjął decyzję o rozbudowie kompleksu biurowego, już na etapie koncepcyjnym priorytetem była budowa najbardziej zielonego budynku w Łodzi.

– Zieleń poradzi sobie bez człowieka, człowiek bez zieleni nie. Z naszego punktu widzenia zieleń to luksus XXI wieku, dlatego daliśmy jej maksymalną ilość miejsca - mówi dla PropertyNews.pl Kamil Marzec z Synergia Hub i wyjaśnia filozofię, zgodnie z którą działa firma. – Ekosystemem, klimatem i najbliższym otoczeniem zajmujemy się na poważnie i staramy się przekonać do tego maksymalną liczbę osób. Tworzymy w naszych biurowcach społeczność odpowiedzialną społecznie. Metoda małych kroków już się nie sprawdza. Jeśli nie postawimy na pierwszym miejscu surowców i zasobów naturalnych, to w ciągu najbliższych 10 lat utniemy gałąź, na której wszyscy siedzimy, a to nas bardzo zaboli. Wybuch pandemii wystawił ludzi na dodatkową próbę, zachwiał poczuciem bezpieczeństwa. Musimy zrozumieć, że w budownictwie i architekturze nie jest konieczny efekt „wow”, a powrót do pryncypiów: funkcja i wpływ obiektu na otoczenie.

Powierzchnia nowej inwestycji przy ul. Wólczańskiej 143 liczy ok. 4,4 tys. mkw. Inwestor wspólnie z architektem, Markiem Solnicą, stworzyli projekt budynku w kształcie litery „C”, który - jak określa Kamil Marzec - miał pewne „smaczki” ekologiczne i jest symbolem całościowego ujęcia inwestycji. - Wystąpiliśmy o warunki zabudowy, projekt został oprotestowany, ponieważ bryła budynku zasłaniała promienie słoneczne w jednym mieszkaniu, paradoksalnie musimy protestującemu podziękować. Była to najważniejsza „iskra” w całym przedsięwzięciu - wspomina Kamil Marzec. - Architekt zaproponował odwrócenie budynku o 180 stopni, w kierunku północnym. Dzięki temu uzyskaliśmy nowe rozwiązanie: uniknęliśmy zacienienia okolicznych mieszkańców, a takie posadowienie budynku pozwala nam redukować zapotrzebowanie energetyczne dla klimatyzacji o 30 proc. - mówi.

Najemcy jednak lubią naturalne oświetlenie. - Kształt budynku sprawia, że ekspozycja światła pada na ścianę północną, natomiast wschód, zachód i naświetlenie pośrednie z dziedzińca tworzą warunki, w których nie ma potrzeby ciągłego zaciągania żaluzji czy rolet - wyjaśnia inwestor. - Dodatkowo, unikamy przegrzania budynku przez energię słoneczną.

