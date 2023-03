Według nieoficjalnych doniesień, AFI Europe i Echo Investment zmieniły projekt Towarowa 22 planowany na warszawskiej Woli. Karty odkryją we wtorek, 21 marca. Pierwotnie inwestycja miała łączyć funkcje mieszkalne, biurowe, usługowe i kulturalne.

Echo Investment promuje swoje inwestycje na międzynarodowych targach MIPIM w Cannes.

21 marca zapowiedziano konferencję prasową przedstawiającą szczegóły warszawskiej inwestycji Towarowa 22 w Warszawie.

Projekt jest realizowany wspólnie z AFI Europe.

Trwają targi MIPIM 2023 w Cannes, gdzie promowane są największe inwestycje. Echo Investment prezentuje m.in. projekt Towarowa 22, który ma powstać na warszawskiej Woli.

Według nieoficjalnych doniesień, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęła na kształt nowego projektu. Pierwotnie za koncepcję odpowiadała duńska pracownia architektoniczna Bjarke Ingels Group, teraz podobno inwestycja została przeprojektowana przez autorów Browarów Warszawskich, czyli biuro JEMS Architekci. Dodatkowo, ma być wyższy, niż zapowiadano wcześniej.

Więcej szczegółów poznamy zapewne 21 marca. Zaplanowano wtedy konferencję prasową, na której mają zostać odkryte wszystkie karty dotyczące tej inwestycji.

Małgorzata Turek, członkini zarządu Echo Investment zaprezentowała na Linkedin filmik uchylający rąbka tajemnicy nowej inwestycji w Warszawie. Ma być ona prowadzona wraz z AFI Europe, deweloperem specjalizującym się w sektorze mieszkaniowym.

Towarowa 22 jeszcze niedawno

Planowana przez Echo Investment Towarowa 22 to inwestycja, która ma połączyć funkcje mieszkalne, społeczne, kulturalne, usługowe i biurowe. Autorem pierwszego projektu była słynna grupa BIG Architects Bjarke Ingelsa, odpowiedzialna m.in. za Lego House w Danii, VIA West 57 i 2 World Trade Center w Nowym Jorku oraz siedzibę Google w Kalifornii. Teraz jednak chodzą słuchy, że to polska pracownia JEMS zaprojektują kolejny projekt mixed-use.

Przestrzeń kompleksu Towarowa 22 mają wypełniać tereny zielone, w tym właśnie ogrody na dachach, które oprócz roli rekreacyjnej, będą pełnić również filtrować powietrze z pyłów zawieszonych, w zamian oddając tlen. Zieleń niweluje również efekt tzw. miejskiej wyspy powietrza schładzając latem otaczającą go okolicę.

Towarowa 22 ma ożywić Śródmieście i okolice ronda Daszyńskiego oraz przywrócić historyczny fragment miasta w nowoczesnym wydaniu.

Kompleks ma zawierać również mieszkania, biura, restauracje i kawiarnie, przestrzenie handlowe oraz kino festiwalowe. W ramach inwestycji odtworzony zostanie również przedwojenny plac Kazimierza Wielkiego, przy którym będzie znajdował się zrewitalizowany Dom Słowa Polskiego, który będzie pełnił funkcję lokalnego centrum kulturalnego.

