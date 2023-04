Nowe biuro Ignitis Renewables zajęło powierzchnię ponad 500 mkw. na 9. piętrze w budynku A. Spółka, dla której głównym kierunkiem prowadzenia działalności jest zrównoważony rozwój, wybrała na swoją siedzibę jeden z najbardziej „zielonych budynków biurowych” w Warszawie.

Kierunkami strategicznymi Grupy Ignitis, w tym Ignitis Renewables, na najbliższe lata jest m.in. rozwój idei ESG oparty na ukierunkowaniu działań na wzrost poprzez strategiczne wytwarzanie energii, w tym zielonej energii oraz tworzenie nowych źródeł energii.

Także w ostatnich dniach firma Green House Development zdecydowała się przedłużyć swoją umowę najmu w Placu Unii. Biuro dewelopera mieści się również w budynku A i zajmuje powierzchnię około 500 mkw. na 10. piętrze.

To dla nas bardzo istotne, że firmy wykazują swoje zainteresowanie powierzchnią biurową w Placu Unii oraz zadowolenie z dotychczas prowadzonej działalności w naszym kompleksie. Dokładamy wszelkich starań, by lokalizacja w Placu Unii sprzyjała rozwojowi każdej firmy, a także by wszyscy pracownicy czuli się komfortowo w budynku – mówi Patryk Czesak, Senior Associate, Investment Management w Invesco Real Estate.