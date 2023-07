Na biznesowej mapie Łodzi pojawiła się pierwsza w mieście lokalizacja CitySpace – konceptu jednego z operatorów elastycznych powierzchni biurowych w Polsce należącego do Echo Investment.

CitySpace otworzył się na terenie wielofunkcyjnego kompleksu Fuzja, w zrewitalizowanej już części projektu po dawnych zakładach włókienniczych Karola Scheiblera.

Zlokalizowany jest w nowo wybudowanym, trzypoziomowym i niezależnym budynku w otoczeniu historycznej zabudowy dawnej fabryki.

Obiekt oferuje łącznie 2.000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biznesowej.

CitySpace Fuzja to 13. inwestycja tego operatora w kraju i pierwsza w Łodzi.

Dynamiczny rozwój Łodzi generuje coraz większe zainteresowanie inwestorów, którzy chętnie lokują lub przenoszą swój biznes właśnie tutaj. Według raportu opublikowanego przez Knight Frank całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec 2022 roku to ponad 631 tys. mkw.

Przestrzeń biurowa oddana do użytkowania w końcówce roku wyniosła blisko 43,3 tys. mkw., a na etapie realizacji było ponad 48,1 tys. mkw. powierzchni biurowej. Jedne z największych projektów realizowanych w minionym roku w Łodzi oraz obecnie kontynuowane to inwestycje prowadzone przez Echo Investment, do których zalicza się przede wszystkim flagowy projekt dewelopera – Fuzja. Teraz na terenie inwestycji otwarty został pierwszy łódzki koncept biurowy sieci CitySpace.

Głównym celem naszych działań jest stworzenie najlepszych warunków zarówno do życia w Łodzi, jak i do inwestowania. Firmy, decydujące się na prowadzenie działalności w Łodzi, doceniają nie tylko doskonałą lokalizację w centrum Polski i olbrzymi potencjał tkwiący w ludziach, ale także przemysłową przeszłość, którą od lat przekuwamy w atut miasta – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Miasta Łodzi.

- Szeroko zakrojony proces rewitalizacyjny, który był odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, pobudził do życia centrum miasta, tym samym zwiększając jego atrakcyjność. Inwestorzy docenili zachodzące zmiany i coraz chętniej wybierają Łódź na miejsce swojej działalności. W Łodzi każdy czuje się jak u siebie, bez względu na to czy jest dużą korporacją, małą firmą czy początkującym startupem i każda z firm znajdzie tu swoje miejsce. Fuzja jest szczególnym projektem rewitalizacyjnym, a CitySpace ulokowane na tym terenie to fantastyczne przestrzeń coworkingowa, która z pewnością szybko skradnie serca łodzian - dodaje Adam Pustelnik.

Przestrzeń szyta na miarę

CitySpace w Fuzji to całe spektrum możliwości zorganizowania miejsca pracy – od pojedynczych stanowisk i niewielkich przestrzeni biurowych, po całe piętro zaaranżowane według potrzeb najemcy na ponad 100 stanowisk pracy. Do dyspozycji użytkowników oddane zostały trzy nowoczesne sale konferencyjne: Wełniana o powierzchni ponad 18 mkw. oraz Bawełniana i Lniana (obie o powierzchni 14 mkw.), które można połączyć w jedną większą salę na 12 osób o łącznej powierzchni 28 mkw.

W CitySpace Fuzja znajdziemy też 55 gabinetów oraz 301 stanowisk do pracy, w tym do pracy cichej wymagającej skupienia. Na parterze oraz na pierwszym piętrze zlokalizowane są kreatywne przestrzenie do pracy wspólnej oraz strefy relaksu. Do dyspozycji społeczności CitySpace jest w pełni wyposażona kuchnia ze wspólnym stołem, kameralne miejsca do odpoczynku z fotelami, siedziskami i huśtawkami, a także przestrzeń gamingowa, w której podczas przerwy w pracy skorzystać można z konsoli lub stołu do bilarda i tenisa stołowego.

Pełne wsparcie zespołu

Najemcy CitySpace Fuzja mają do dyspozycji pełny pakiet usług, m.in. wsparcie zespołu, nowoczesne wyposażenie, serwis sprzątający, nielimitowaną kawę i herbatę czy dostęp do wydzielonej infrastruktury IT oraz usług całodobowej ochrony i managerów recepcji. Z myślą społeczności CitySpace uruchomiona została także specjalna aplikacja budynkowa, CitySpaceApp, dzięki której bez umowy i zbędnych formalności można zarezerwować salę konferencyjną lub wynająć miejsce pracy.

- Kluczowe inwestycje realizujemy w strategicznych lokalizacjach. Dlatego Łódź i Fuzja są dla nas naturalnym wyborem. Nasz projekt oferuje zupełnie nową jakość usług najmu powierzchni biurowych. To miejsce otwarte na indywidualne rozwiązania i elastyczne podejście do tworzenia przestrzeni na miarę potrzeb jego użytkowników. Standardowe przestrzenie biurowe już nie wystarczą, teraz oczekujemy od naszego miejsca pracy dedykowanych rozwiązań, wartości dodanej, wyjątkowej atmosfery i równie wyjątkowego otoczenia. Na to zapotrzebowanie w pełni odpowiada CitySpace. Jestem niezwykle dumna z naszego łódzkiego projektu. Ogromnie cieszę się, że wraz z całym zespołem już teraz możemy zaprosić Państwa do korzystania z jego wnętrz i oferty – mówi Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

Trzy filary designu

Zabytkowa Elektrownia Karola Scheiblera, łódzka awangarda oraz domowa atmosfera – to główne aspekty i źródła inspiracji, na których oparty jest projekt wnętrz CitySpace zrealizowany przez studio MIXD. Cały projekt mocno osadzony jest w pofabrycznej historii miejsca, jakim są zabudowania po dawnych zakładach włókienniczych Karola Scheiblera z przełomu XIX i XX wieku. Tuż obok części fasady CitySpace biegnie zabytkowa ściana będąca pozostałością po obiekcie pełniącym za czasów świetności dawnej fabryki Scheiblera funkcję bielnika, magla wodnego oraz suszarni, co nadaje budynkowi niezwykły klimat. Także sama elewacja obiektu (projekt Medusa Group) nawiązuje do całości kompleksu i jest skorelowana zarówno z zabytkową, jak i nowoczesną zabudową.

W CitySpace Fuzja znajdziemy bardzo dużo odniesień do architektonicznej perełki kompleksu –secesyjnej Elektrowni Karola Scheiblera. We wnętrzach przestrzeni biurowych zastosowane zostały elementy nawiązujące do przepięknych ceramicznych płytek zlokalizowanych w dawnej maszynowni, a także kolorowych witraży, które w CitySpace znalazły swoje odzwierciedlenie w różnych formach, m. in. podświetlonym blacie recepcji, czy wiszących elementach dekoracyjnych. W korytarzach zainstalowane zostały oryginalne industrialne kinkiety.

Cała przestrzeń CitySpace Fuzja zaaranżowana została ponadto elementami nawiązującymi do włókienniczej tradycji miasta oraz awangardy reprezentowanej w sztuce m. in. przez Katarzynę Kobro czy Władysława Strzemińskiego. Wnętrze budynku zdobią zatem np. neonowe napisy w alfabecie stworzonym przez łódzkiego artystę. Swój wkład w projekt CitySpace mają także współcześni twórcy: na ścianach wnętrz budynku znajdziemy plakaty młodych grafików oraz przepiękne kilimy łódzkich projektantek ze Studia Tartaruga. Przytulności wnętrzom dodają wszechobecne miękkie tkaniny, obicia mebli, dywany, kolory ziemi, a także rośliny z łódzkiego Roślinnika.

- Łódź zawsze była odważna w działaniach artystycznych. Postanowiliśmy wykorzystać to w projekcie CitySpace i stworzyć nietuzinkową przestrzeń do pracy i spotkań, która jest zestawieniem tak naprawdę kontrastujących ze sobą elementów, z jednej strony fabryki, z drugiej strony domowego komfortu, a z trzeciej artystycznej energii. I to wszystko wspaniale ze sobą współgra, tworząc niepowtarzalną całość. Zależało nam by odpowiedzieć na aktualne potrzeby ludzi, którzy nie przychodzą już do biura tylko po to, by popracować i z niego wyjść, teraz bardzo silny nacisk kładziemy na społeczne relacje. Chcemy by przestrzeń sprzyjała spotkaniom, integracji, rozmowie i przyjemnej, ciepłej wręcz rodzinnej atmosferze. I taki jest właśnie CitySpace. To miejsce, w którym każdy poczuje się dobrze i znajdzie odpowiedź na swoje potrzeby oraz swój styl pracy – mówi Joanna Mazurek, Associate, Design Direction MIXD.

CitySpace to operator elastycznych przestrzeni biurowych o powierzchni ponad 27 tys. mkw. Dysponuje jedną z największych w kraju sieci produktów biurowych, działających obecnie w 12 lokalizacjach dostępnych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz w Gdańsku. CitySpace oferuje elastyczne biura serwisowane, coworking, wirtualny adres dla firm oraz eleganckie sale spotkań również w formule work on demand dzięki aplikacji mobilnej CitySpaceApp.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi.

Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne. W Fuzji jeszcze w tym roku otwarte zostaną pierwsze koncepty gastronomiczne: Bakery, Deseo, Zdrowa Krowa, Sakana Sushi czy Chinkalnia. W biurowcu od strony ulicy Milionowej działa już placówka prywatnej sieci przedszkoli i żłobków Luppo Puppo.

