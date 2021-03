Znane studio dubbingowe pod nowym adresem

SDI Media Polska, odpowiadające za polskie wersje wielu znanych seriali, filmów fabularnych i animowanych zmienia swoją siedzibę i we wrześniu 2021 r. przeniesie się z kompleksu Empark do budynku Mokotów Plaza. W transakcji najmu 3,6 tys. mkw. właścicielowi budynku Mokotów Plaza, funduszowi M7 Real Estate, doradzała firma Savills.

SDI Media Polska należy do międzynarodowego koncernu SDI Media Group z siedzibą główną w Los Angeles. Grupa jest jednym z liderów na światowym rynku dubbingu. Wśród klientów polskiego oddziału SDI Media znajdują się m.in. dziecięce kanały telewizyjne Disney Channel i Cartoon Network, platforma Netflix oraz studio filmów animowanych Pixar (znane m.in. z serii Auta czy Toy Story).

- Nieruchomość, w której dotychczas mieściło się biuro SDI Media Polska została przeznaczona do wyburzenia. W miejscu budynku Mars, wchodzącego w skład kompleksu Empark, powstanie zabudowa mieszkaniowa. Najemca zdecydował się jednak pozostać na Służewcu. Budynek Mokotów Plaza został wybrany na jego nową siedzibę m.in. ze względu na warunki techniczne, zwłaszcza ponadstandardową wysokość i powierzchnię piętra oraz duże dopuszczalne obciążenie stropu. Pozwoli to na stworzenie najwyższej jakości studia nagraniowego, komfortowych stanowisk biurowych i przestrzeni do relaksu dla aktorów – mówi Dariusz Karwański, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Budynek Mokotów Plaza zlokalizowany jest przy ul. Postępu 6 w Warszawie. Pięciokondygnacyjny obiekt oferuje około 15,4 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. Wyłącznym doradcą ds. wynajmu powierzchni biurowej w obiekcie jest firma Savills.

M7 nabyła obiekt w 2019 r. - wówczas wynajmowane było tylko 42 proc. powierzchni budynku. Od tamtego czasu M7 wdrożyła strategię zarządzania aktywami, która pozwoliła podwoić odsetek wynajmowanej powierzchni, zwiększyć wskaźnik WAULT, który aktualnie przekracza sześć lat, oraz uzyskać znaczną poprawę zysku operacyjnego. Obiekt uzyskał wynik „Excellent” w certyfikacji BREEAM i aktualnie posiada jedynie 3 tys. mkw. powierzchni dostępnej na wynajem.



Środki z utworzonego w 2018 r. M7 POLAF zainwestowano w całości w portfel aktywów biurowych, oświetleniowych i logistycznych o łącznej powierzchni 99 500 m2 na obszarze całego kraju. Inwestorzy Funduszu to między innymi inwestorzy o dużym kapitale własnym, biura rodzinne i państwowe fundusze majątkowe z Europy, Hongkongu i Bliskiego Wschodu.