Ghelamco ograniczy aktywność w regionach. Skupi się na biurowcach w Warszawie. - Nowością są kurorty nad morzem lub w górach. Chcielibyśmy tam budować apartamenty klasy premium lub hotele - zapowiada Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco.

Ghelamco chce do końca roku sfinalizować transakcję sprzedaży wieży hotelowej The Warsaw HUB.

Na miejscu Centrum Handlowego Land na Służewiu, Ghelamco planuje Nowy Land. Na parterze działać będzie retail, restauracje i kawiarnie, a piętra wypełnią biura.

W segmencie residential Ghelamco zamierza realizować wyłącznie projekty premium. Firma dokończy budowę osiedla Bliskie Piaseczno, ale już więcej nie planuje podobnych realizacji.

Odbierając nagrodę Człowieka Roku PropertyNews.pl powiedział pan, że miniony rok był trudny i skomplikowany. Dlaczego?

Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco w Polsce: Rynek nieruchomości komercyjnych okazał się mało odporny na wysokie stopy procentowe. Tymczasem ostatnie lata przyzwyczaiły nas do praktycznie bezkosztowego kapitału. Dobrym sygnałem jest fakt, że na świecie stosunek do polskiego rynku nieruchomości komercyjnych jest lepszy niż np. do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Problemem jest odpływ niemieckich funduszy z naszego rynku. Nie tylko one nie kupują, w ogóle jest bardzo mało transakcji, przez co brakuje benchmarków. Wszyscy czekają na dużą transakcję. My także jesteśmy dotknięci tą sytuacją. Są trudności ze sprzedażą projektów o dużym wolumenie transakcji - powyżej 30 mln euro. Dzisiaj brakuje funduszy, które chciałyby tyle włożyć do jednego koszyka. Biorąc pod uwagę to trudne środowisko, tym bardziej cieszy nas transakcja sprzedaży wieży hotelowej The Warsaw Hub, która do końca roku powinna zostać sfinalizowana.

Chętnych nie ma, bo chodzi o biurowce? Inwestorzy ostrożnie dziś traktują rynek biurowy.

Uważam, że biura w dobrych lokalizacjach, spełniające kryteria ESG zawsze będą potrzebne. Już wiele firm wdraża system hybrydowy z tendencją do jego wygaszenia. Duże organizacje nie ukrywają, że ten system obniża efektywność pracy. Mówiąc to z perspektywy dewelopera jestem pewnie niewiarygodny, ale menedżerowie, z którymi rozmawiam potwierdzają to zjawisko. Fakt jest taki: korporacje robią dziś wszystko, by pracownicy wrócili do biur. Nikt też już dzisiaj nie kwestionuje tego, że firma musi je posiadać. Być może rynek będzie potrzebował ich mniej. Inaczej też mogą być urządzone. To wszystko jeszcze się okaże, w końcu jesteśmy w trakcie tej transformacji.

Ale jednak podobno firmy optymalizują swoje powierzchnie, co chyba znaczy, że ta hybryda zadomowiła się na dobre na rynku?

Niekoniecznie, bo właściwie obserwujemy dwa trendy: jedni powiększają biura, inni je zmniejszają. Nie widzę tu jakiejś wielkiej zmiany. Po prostu funkcje biurowe ewoluują wraz z wejściem nowych pokoleń na rynek pracy. Do tego dochodzi optymalizacja kosztów – mierzymy się dziś z recesją techniczną, firmy szukają wszędzie oszczędności. Siłą rzeczy dotyka to też naszej branży.

Biurowców się mniej buduje ze względów finansowych, czy ze strachu przed hybrydą?

Rynek jest trudniejszy. Jeśli chodzi o development - dzisiaj jest to sektor dla zawodowców, a inwestycyjnie - dla oportunistów. Można upolować okazję i kupić coś taniej. Mniej się też buduje, bo już skończyły się atrakcyjne działki.

Czy przez tę transformację rynku biurowego zwolniło się tempo komercjalizacji biurowców?

Dzisiaj rynek jest dla cierpliwych inwestorów. Wszystko się wydłużyło, głównie przez otoczenie makroekonomiczne. Firmom trudno zaplanować swój rozwój, więc skąd mają wiedzieć, jakiego biura będą potrzebować za dwa lub trzy lata? Biznes zawsze starał się być proaktywny. Tymczasem dzisiaj jest reaktywny. Zmiany zachodzą tak dynamicznie, że w ogóle nie ma czasu na proaktywność, ponieważ nikt nie jest w stanie ich przewidzieć. W takich warunkach budowanie biurowca, hotelu czy innego obiektu jest skomplikowane i stresujące. Wielu inwestorów to zniechęca. Jeśli natomiast mówimy o popycie, to w Warszawie sytuacja wygląda zdrowo.

Dlatego, że mamy lukę podażową?

Nie tylko. Warszawa jest dzisiaj bardzo modnym miejscem do lokowania biznesu. Niestety, cierpią na tym miasta regionalne. Stolica wysysa z nich popyt, więc regiony są w tej chwili problematyczne. Tymczasem w Warszawie nie narzekamy na pytania od potencjalnych najemców. W przypadku rynku biurowego zadziałała niewidzialna ręka rynku - podaż dostosowuje się automatycznie do popytu. Poza tym, w Warszawie poziom pustostanów cały czas oscyluje wokół 10 proc., a to zdrowy, zrównoważony poziom. Nie widzę tu zagrożeń, jakich należy się spodziewać na przykład w kwestii starych biurowców, które nie spełniają żadnych kryteriów ESG.

Ghelamco w tej chwili buduje dwa biurowce w Warszawie: The Bridge i Vibe. Czy oba projekty powstają spekulacyjnie?

Tak, jesteśmy na tyle silną organizacją, że możemy sobie pozwolić na realizację takich obiektów bez umów przednajmu. Oczywiście prowadzimy rozmowy z potencjalnymi najemcami i - biorąc pod uwagę ogólną sytuację - mogę powiedzieć, że sytuacja wygląda dobrze. Świadczy też o tym fakt, że na dniach zdobędziemy finansowanie dla tych projektów.

Na jakim etapie realizacji jest Sobieski Tower?

Wiem, że ta wieża jest królową internetu, ale mogę powiedzieć tylko tyle: podobnie jak z innymi projektami czekającymi w naszej zamrażarce, pracujemy nad projektem i staramy się o pozwolenie na budowę.

W portfelu macie też Centrum Handlowe Land na Służewiu. Czy po jego wyburzeniu też wybudujecie biurowiec?

Nowy Land stanie się dla tamtego rejonu Warszawy centrum życia miejskiego. Na parterze działać będzie retail, restauracje i kawiarnie. Piętra wypełnią biura. Na razie jednak czekamy na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Lokalizacja jest specyficzna - przy stacji metra Służew z osiedlami mieszkaniowymi dookoła. W przyszłości projekt może odegrać rolę hubu biznesowego na trasie między Ursynowem, a centrum Warszawy. Z perspektywy najemców to ciekawa, niszowa propozycja dla podmiotów, którym zależy na metrze, ale nie stać ich na stawki czynszowe np. przy Rondzie Daszyńskiego. Z kolei głęboki Mordor nie spełni ich oczekiwań, bo dzisiaj młodzi ludzie, o których firmy zabiegają, wolą dojeżdżać do biura komunikacją miejską lub rowerem czy hulajnogą.

Brak miejscowego planu wskazuje na odległą perspektywę realizacji tego projektu. Pewnie wcześniej wydarzą się biurowce na Woli?

Być może drugi etap kompleksu Vibe, ale tak naprawdę terminy rozpoczęcia nowych realizacji biurowych są uzależnione od tempa komercjalizacji biurowców w tej chwili budowanych. Gdy wynajmiemy ponad 50 proc. powierzchni w The Bridge, którego zakończenie planujemy na początku 2025 roku, rozpoczniemy budowę - roboczo nazywanej - Chopin Tower, ponieważ to jest prawie ta sama lokalizacja.

Czy dzisiaj inaczej komercjalizuje się powierzchnie usługowe w biurowcach? Wielu najemców, takich jak kawiarnie, czy kantyny rezygnuje z tych lokalizacji, albo naprawdę bardzo ostrożnie do nich podchodzi, głównie ze względu na pracę hybrydową. Pracownicy, jeśli są, to od wtorku do czwartku - to trochę za mało.

Niedawno otworzył się Starbucks w Warsaw Unit, ale rzeczywiście trochę zmieniło się zapotrzebowanie na rynku. Dzisiaj wyizolowany biurowiec z kantyną jest bardzo trudny do wynajęcia. Budynek musi być umieszczony w pewnym kontekście. Firmy już wiedzą, że pracownicy chcą po wyjściu z biura mieć szeroki wybór usług. Na przykład w The Bridge na tę chwilę nie planujemy kantyny, bo po drugiej stronie ulicy są Browary Warszawskie. Kluczowa jest więc synergia z otoczeniem. Czasy biurowców ze stołówką minęły, zapanowała moda na to, żeby dużo rzeczy działo się na ulicy.

Jaki jest plan na rynki regionalne? W Katowicach Ghelamco wybudowało biurowiec Craft, a w Krakowie Kreo. Oba są już gotowe i mają tylko po jednej umowie.

Rynki regionalne są dzisiaj w trudnej sytuacji. W tej chwili Kraków trochę odżywa od strony popytowej. Właśnie podpisaliśmy umowę najmu na blisko 6 tys. mkw. w oddanym niedawno do użytku Kreo i rozmawiamy o kolejnej.

Niektórzy deweloperzy coraz częściej mówią o zmianie funkcji biurowej na przykład na hotelową. Nie myśleliście o tym, żeby tak zrobić z Craftem?

Jako profesjonalny deweloper w trudnej sytuacji szukamy rozmaitych ścieżek i robimy różne przymiarki, ale to nie zawsze fizycznie jest możliwe i opłacalne. Na pewno Craft pozostanie biurowcem. Ostatnio swoje biuro otworzył tam pierwszy najemca - firma Strabag.

Zatem hotel będzie gdzie indziej? Wspomniał pan w jednym z wywiadów, że może się pojawić w portfelu Ghelamco.

Tak, nie jest to wykluczone. Od początku tego roku nasza - uzgodniona z właścicielem - strategia rozwoju zakłada geograficzną reorientację, czyli ograniczenie aktywności w regionach. Chcemy się skupić mocniej na Warszawie, jeśli chodzi o sektor biurowy. W zakresie segmentu residential, zamierzamy realizować wyłącznie projekty premium. Oczywiście, dokończymy budowę osiedla Bliskie Piaseczno, ale już więcej nie planujemy podobnych realizacji. Nowością w naszym portfolio będą kurorty nad morzem albo w górach. Chcielibyśmy tam budować apartamenty klasy premium lub hotele. Niczego nie wykluczamy, chcemy być elastyczni.

