Jedną trzecią życia spędzamy w pracy. To, w jakich pomieszczeniach przebywamy, ma więc znaczne przełożenie na nasze zdrowie i samopoczucie. A niektórzy z nas potrzebują szczególnych rozwiązań, które pomogą pracować we wspólnej przestrzeni.

Opublikowany właśnie raport „Neuroróżnorodni w biurze” pokazuje, jak zaprojektować biuro neuroinkluzywne, gdzie wszyscy mogą być efektywni i mieć taki sam komfort pracy.

Raport porządkuje wiedzę na temat neuroróżnorodności oraz dostarcza praktycznych wskazówek o tym, jak wspierać osoby neuroatypowe w środowiskach pracy poprzez poprawę

warunków przestrzennych. To pierwszy na polskim rynku raport poświęcony tej tematyce.

Raport został wydany jako dokument open source'owy

Jednym z głównych trendów na dzisiejszym rynku nieruchomości, wspieranym już także legislacyjnie, jest ESG. Zazwyczaj kojarzona jest z tzw. zielonymi certyfikatami, ale - co podkreślały osoby biorące udział w prezentacji raportu i dyskusji wokół niego - ESG to także wyczulenie i zaangażowanie w różnorodność, we wszelkich jej znaczeniach. W ostatnich latach kojarzymy ją zazwyczaj z kwestiami równych szans kobiet w biznesie lub prawach osób nieheteronormatywnych lub niebinarnych.

Dostrzec różnorodność i nie uciec

Stosunkowo mało jednak zwraca się uwagę na wspólną nam wszystkim różnorodność na poziomie wrażliwości na bodźce, także te, których nie brakuje w pracy biurowej. Stąd m.in. w trakcie spotkania pojawiły się tropy językowe, próby podprowadzenia kreatywnego myślenia i projektowania pod obszar, gdzie inkluzywność, wszelkie włączające praktyki mogą okazać się skuteczne.

Jednym z takich pojęć jest intersekcjonalność (teoria przecięcia), które kieruje myślenie w stronę spotkań naszych wrażliwości i potrzeb. uzmysłowienie sobie, jak bardzo różnorodne mogą one być - i są - bywa powodem frustracji pracodawców, którzy obawiają się zmian organizacji pracy i kosztów, jakie za tym idą. To dlatego twórcy raportu i jego komentatorki i komentatorzy podkreślali pozytywną rolę rozwiązań, jakie zamieścili w dokumencie dla biznesu.

Wspieranie różnorodności przez inwestycje w rozwiązania przestrzenne i edukację dają wymierne korzyści:

budują zaufanie w zespole

wzmacniają zdolności i możliwości pracy zespołowej

dają możliwość stopniowania dostępności bodźców

wspierają komfort wydajność pracy

budują przestrzeń wspólną dla różnych tożsamości

dają dodatkową możliwość elastycznego czerpania z potencjałów ludzi o różnym stopniu wrażliwości neurologicznej

Dlaczego trzeba było uporządkować wiedzę?

Zainspirowana przez Skanska i Business Link, przygotowania raportu podjęła się firma Workplace, zespół innowatorów specjalizujący się w kształtowaniu środowisk pracy.

środowisk pracy.

– W naszym biurowym „modus operandi” myślimy o potrzebach różnych osób. W dotychczas publikowanych przez nasz opracowaniach skupiliśmy się na potrzebach osób o ograniczonej mobilności czy pracowników LGBTQ+.

Czas na kolejny krok – jest nim próba zrozumienia i przełożenia potrzeb osób neuroróżnorodnych na język funkcji i architektury przestrzeni biurowych.

Pierwszy taki raport w Polsce

Współpracując z najemcami z branż, obserwujemy rosnące zainteresowanie tym

tematem. Interesuje się nim żywo również nasza sieć pracownicza skupiona na

dobrostanie fizycznym i psychicznym. Z połączenia potrzeb najemców i

zainteresowań pracowników wyrósł pomysł na ten raport – mówi Ewelina

Kałużna, szefowa zespołu ds. strategicznego doradztwa w zakresie miejsc pracy

w spółce biurowej Skanska w CEE i dyrektor zarządzająca przestrzeniami typu

flex Business Link.

Prezentacja raportu w siedzibie Skanska / fot. mat. prasowe.

- Raport ten to dla nas pretekst do opowieści: o kokreacji, słuchaniu i testowaniu. Efekt? Inkluzywne projektowanie i realna zmiana dla osób pozostających na marginesie dyskusji o środowisku pracy – mówi, współwłaścicielka Workplace.

Naukowe zaplecze w pracach nad raportem zapewniła współpraca z ekspertką. – Neurobiologia to dziedzina nauki przenikająca między innymi architekturę. Dzięki technologii informatycznej istnieją dzisiaj możliwości prowadzenia badań w środowisku pracy. Uzyskane tak informacje pozwalają nam weryfikować intuicyjne założenia projektowe, wpływając na jakość stworzonych przestrzeni pracy, podnosząc dobrostan pracowników – wyjaśniła Natalia Olszewska, współzałożycielka firmy Impronta.

Do interdyscyplinarnego zespołu ekspertów pracujących nad raportem dołączyli eksperci od komunikacji z Saints, graficy z Tinge, a wypowiedzi do raportu udzielili dr Michał Tomczak, ekspert w dziedzinie neuroróżnorodności w kontekście środowiska pracy, oraz Tina Sobocińska, ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze HR zgromadzonym w międzynarodowych firmach.

letnim doświadczeniem w obszarze HR zgromadzonym w międzynarodowych

firmach.

W przeprowadzonym w trakcie prac nad raportem badaniu znaczna część

respondentów (38%) przyznała, że w ich organizacji temat neuroróżnorodności już jest podejmowany w formie m.in. elastycznych modeli pracy – tak wskazało 14,4% respondentów, ale w niewielu przypadkach w kontekście przestrzeni biurowej – takiej odpowiedzi udzieliło niewiele ponad 7%.

Twórcy raportu zwracają uwagę, że zapewnienie inkluzywności powinno

odbywać się poprzez działania na rzecz włączającej kultury pracy.

I to znajduje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonego badania. Ponad 94% respondentów zauważyło możliwość wprowadzenia zmian w swojej organizacji. Blisko 40% jest zdania, że jest to możliwe w przestrzeniach biurowych, a co czwarty widzi pole dla programów wsparcia.

Neuroinkluzywna przestrzeń pracy. Jak ją budować?

W raporcie pokazano szereg rozwiązań architektonicznych i aranżacyjnych,

pozwalających na stworzenie bardziej inkluzywnej przestrzeni, do której

pracownicy będą chętniej przychodzić. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się takie, które pozwalają na przykład na oddzielenie wizualne i akustyczne stanowisk pracy sprzyjające koncentracji.

Wśród propozycji podziału przestrzeni pojawia się strefowanie, które może

polegać na podzieleniu biura na przestrzenie z określonymi funkcjami (np. strefa

ciszy) i otoczeniu ich strefami wsparcia, m.in. do rozmów telefonicznych. W ten

sposób redukuje się hałas w przestrzeniach wspólnych, zapewniając

jednocześnie możliwość ruchu i zmiany otoczenia.

W strefach pracy indywidualnej szczególnie ważna jest kontrola nad otoczeniem w zakresie ilości przyjmowanych bodźców. Pomieszczenia do spotkań powinny zaś być przestronne i oferować różnorodne układy wyposażenia. Tak, aby umożliwiać dobór odpowiedniej przestrzeni do danego typu spotkania oraz konkretnego miejsca w ramach przestrzeni dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Oprócz stref do pracy, biuro odpowiadające na potrzeby osób neuroatypowych

powinno również oferować przestrzenie do regeneracji, zarówno socjalnej, jak i sensorycznej i aktywnej.

Strefa do regeneracji socjalnej powinna mieć dostęp do naturalnego światła i

wyróżniać się przestrzennością i różnorodnością oświetlenia i akustyki.

W przypadku osób neuroatypowych ważne jest zapewnienie odciążenia

sensorycznego. Prywatna przestrzeń z dostępem do naturalnego oświetlenia

uspokaja zmysły. Może być wykorzystywana także przez osoby neurotypowe

w celu wyciszenia. Ważna jest separacja akustyczna i wizualna. Umożliwia to

uniknięcie bodźców, które mogą być dodatkowym utrudnieniem.

Z kolei strefa do aktywnej regeneracji pomoże zaspokoić potrzebę ruchu – może być to osobne pomieszczenie, ale koniecznie wydzielone akustycznie i oddalone od strefy pracy oraz regeneracji sensorycznej.

Wprowadzenie rekomendowanych rozwiązań może wpłynąć korzystnie na

komfort pracy wszystkich pracowników, czyli także tych neurotypowych.

Wiedza i biznes

Dla wielu pracodawców powrót pracowników do biura jest dzisiaj ważnym

procesem, sprzyjającym budowaniu efektywnych kontaktów pracowniczych i

kultury organizacyjnej. Neuroróżnorodność to często przewaga zespołów, i sens inwestycji w ten obszar firmy zauważają coraz częściej. Nie trzeba jednak myśleć o procesie dostosowania przestrzeni pracy do osób neuroatypowych w

kategoriach rewolucyjnej zmiany. Raport pokazuje wachlarz rozwiązań

przestrzennych – niektóre mogą być zaimplementowane przy wyborze nowej

siedziby, inne – od razu.

Domnika Zielińska w czasie prezentacji raportu Neuroróżnorodni.png

Na końcu raportu czytelnicy odpowiedzialni za tworzenie przestrzeni pracy w firmach znajdą uproszczoną listę kontrolną, pozwalającą na ocenę pod kątem neuroinkluzywności.

Pełna wersja raportu dostępna jest w języku polskim i angielskim pod tym linkiem: neuroinclusive.design

Neuroróżnorodni - okładka raportu / mat. pras.

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zielonych,

ponadczasowych budynków biurowych. Buduje otwarte, tętniące życiem przestrzenie, w których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Spółka biurowa

Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.

Business Link to operator powierzchni biurowej premium, zajmujący się projektowaniem, tworzeniem i obsługą przestrzeni do pracy. Na sieć Business Link składa się 6 lokalizacji, znajdujących się w centrach komunikacyjnych najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Na kilkudziesięciu tysiącach metrów kwadratowych unikalnie zaprojektowanej powierzchni biurowej Business Link zapewnia miejsce do pracy dla zespołów od kilku do kilkuset osób. Zapewnia też najliczniejszą w sektorze nieruchomości biurowych obsługę i pełną gamę produktów biurowych: wydzielone sektory, prywatne biura, biurka dedykowane i hot deski, a także w pełni wyposażone sale konferencyjne. Business Link oferuje zarówno kontrakty jednomiesięczne, jak i na czas nieokreślony z krótkim okresem wypowiedzenia: możliwość szybkiej i elastycznej zmiany zajmowanej powierzchni oraz abonamenty „Rotate” pozwalające na rotacyjne wykorzystanie przestrzeni biurowej.

Workplace to zespół innowatorów specjalizujący się w kształtowaniu zrównoważonych środowisk pracy. Jest odpowiedzialny za stworzenie najbardziej zazielenionych biur w Polsce, wdrażanie pionierskich rozwiązań less waste, propagowanie praktyk inkluzywności oraz projektowanie w oparciu o wytyczne neuronaukowe. Firma łączy kompetencje badawcze i strategiczne z technologią i architekturą dla dobra ludzi i planety. Dominika Zielińska, współwłaścicielka studia, jest architektką z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w tematach psychologii, strategii i biznesu. Dzięki temu Workplace świadomie, odpowiedzialnie kształtuje przyszłość.

Impronta jest włoską firma doradczą w zakresie projektowania pod zdrowie i dobrostan. To zespół badaczy, architektów oraz neuronaukowców, specjalizujących się w badaniach translacyjnych z dziedziny neurobiologii i nauk behawioralnych na język architektoniczny. Jej współzałożycielką i kierowniczką badań jest Natalia Olszewska, absolwentka medycyny, neuronauk i neuronauk stosowanych w projektowaniu architektonicznym oraz wykładowczyni na kursie NAAD (Neuroscience Applied to Architectural Design) organizowanym przez Uniwersytet Iuav w Wenecji. NAAD to pierwszy tego typu kurs w Europie.

