Zniżki na Black Friday nie tylko na zakupy. Usługi również skorzystają

Co roku pod koniec listopada zaczynają nas zasypywać informację o wyjątkowych przecenach. Z uwagi na wzrost popularności Black Friday coraz częściej również usługodawcy decydują się na wprowadzanie zniżek w tym okresie.

Black Friday przywędrował do nas z USA, podobnie jak niedawno obchodzone Halloween, czy przypadające na luty Święto Zakochanych. Czarny Piątek przypada zawsze na ostatni piątek listopada, czyli dzień po amerykańskim Święcie Dziękczynienia i uznaje się go za początek przedświątecznych zakupów. W tym roku największe promocję będą miały miejsce 27 listopada, chociaż wiele sklepów często oferuje spore rabaty przez cały weekend [Black Weekend], lub nawet tydzień [Black Week].

Można zaobserwować, że cieszący się od kilku lat, ogromnym zainteresowaniem Black Friday dotyka już niemal każdej branży. Okazyjnie można nabyć elektronikę, sprzęt AGD, meble, ubrania, czy skorzystać z wielu usług, także tych prestiżowych, czy dedykowanych sektorowi B2B.

- To dobra okazja, żeby dotrzeć do klientów, którzy na co dzień nie mogą sobie pozwolić na tego typu wydatek – mówi architekt wnętrz, Piotr Redlisz-Redlicki, właściciel pracowni Redlicki Studio, która w tym roku również przygotowała specjalną ofertę.

Koniec listopada i obniżki to dobry czas, by nie tylko zaopatrzyć się w prezenty dla bliskich na nadchodzące Święta, ale również zatroszczyć się o siebie. Wiele placówek przygotowało specjalne pakiety, które mają zachęcić do profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej.

- Obecny rok jest bardzo specyficzny, tym bardziej warto zadbać o swoje zdrowie. Na choroby kości,

w których przoduje osteoporoza, cierpi prawie 3 miliony Polaków, a zaledwie 10 proc. z nich ma wdrożone leczenie! Wystarczy poświęcić 15 minut raz w tygodniu, żeby podjąć z nią walkę i zregenerować swoją tkankę kostną– mówi mgr Aleksander Świątek, fizjoterapeuta z warszawskiego centrum OsteoStrong, które na Black Week oferuje ponad 40 proc. zniżki na pakiet sesji ćwiczeń oporowych z fizjoterapeutą.

Amerykańskie święto przyjęło się na naszym rynku już na tyle mocno, że wybór okazji cenowych jest naprawdę duży i powinien zaspokoić potrzeby każdego konsumenta. Z okazyjnych ofert będzie mógł skorzystać również sektor biznesowy.

Warszawski operator biur serwisowanych, OmniOffice, przygotował z okazji Czarnego Tygodnia promocję cenową na biura wirtualne, które są rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie i niechcących udostępniać prywatnego adresu jako siedziby firmy.



Black Friday w Polsce dopiero zyskuje na popularności, jednak wszystko wskazuje na to, że na stałe zapisze się w naszych kalendarzach.