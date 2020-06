Zobacz, jak zmienią się biurowce Echo

Plac budowy biurowca MidPoint71. Fot. Mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 cze 2020 14:03

Po kilkutygodniowej izolacji przyszedł czas na odmrożenie gospodarki, a co za tym idzie – powroty do biur. Pandemia COVID-19 pokazała, że musimy zweryfikować swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, dlatego Echo Investment zmienia swoje biurowce, by były bezpieczniejsze, wygodniejsze i lepiej przygotowane na zagrożenia epidemiologiczne w przyszłości.