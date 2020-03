Zobacz nowy kompleks biurowy Inopy

Nazwa nawiązuje do historycznego dziedzictwa miejsca, w którym realizowana jest inwestycja Inopy. Poza tym skojarzenia, które łączą się ze słowem "centrala" nawiązują do całej idei tego unikalnego kompleksu. Bo Centrala to miejsce, które łączy, jest w centrum, jest miejscem tętniącym życiem i pełnym inspiracji i pozytywnej energii, a więc doskonale oddaje klimat naszych przestrzeni biurowych.

Kompleks biurowy, w skład którego wchodzą biurowce C200 i C300, jest częścią rewitalizacji przestrzeni postoczniowych i wyraźnym ukłonem w stronę ich historycznego dziedzictwa. Centrala to nowe centrum biznesowe, które tworzy komfortową i inspirującą przestrzeń dla firm.

Klimat miejsca oddaje film „Centrala”, który dodatkowo podkreśla kultowy utwór Brygady Kryzys o tym samym tytule, będący motywem przewodnim produkcji. Bohaterowie filmu - zgodnie ze słowami wokalisty - czekają na sygnał z centrali, do której wszyscy zmierzają, bo chcą być w miejscu pełnym inspiracji i pozytywnej energii. Finalnie udaje im się spotkać w jednym miejscu, bo wszystkie drogi prowadzą do Centrali.