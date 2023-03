Już na etapie projektu Fabryki Norblina, zarówno część biurowa, jak i powierzchnia retailowa otrzymały pre-certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good. Retailowa część flagowej inwestycji Grupy Capital Park finalnie została oceniona tak samo, co uznać należy za duży sukces, biorąc pod uwagę wyzwanie, jakim było wdrożenie zielonych rozwiązań w starych pofabrycznych budynkach. Część biurowa kompleksu natomiast ostateczny certyfikat uzyskała na poziomie Excellent, awansując tym samym o stopień wyżej.

Z pewnością nie bez znaczenia na ostateczną ocenę pozostały wdrożone w ostatnim czasie nowe rozwiązania. Jednym z nich jest instalacja na budynku biurowym Galwan 88 paneli fotowoltaicznych, które wpłyną na obniżenie zużycia energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna ma moc 44,44 kWp i rocznie przyniesie 45,9 MWh energii. Dostawcą rozwiązania była firma Solare Energy.

Zielona Fabryka Norblina. Fot. Mat. pras.

Kolejną innowacją jest wprowadzenie w Fabryce Norblina zamkniętego obiegu plastiku. Ograniczenie emisji odpadów polega na zamianie jednorazowych opakowań środków czystości na te wielokrotnego użytku. W przypadku kompleksu przy Żelaznej nowy system pozwoli zaoszczędzić w ciągu roku około 680 kg jednorazowego tworzywa sztucznego, a co za tym idzie, ograniczyć ślad węglowy o 2670 kilogramów. Za realizację tej zmiany w Fabryce Norblina odpowiada firma High Tech.

Zieleń na terenie obiektu. Fot. Mat. pras.

Jako Capital Park aktywnie propagujemy zrównoważony rozwój i stawiamy na to, by nasze inwestycje były przyjazne środowisku. ESG pozostaje na szczycie naszej codziennej agendy. W 2022 roku powołaliśmy w firmie zespół ds. zrównoważonego rozwoju i na bieżąco dokonujemy szczegółowego przeglądu podejmowanych inicjatyw we wszystkich trzech obszarach: ekologicznym, społecznym i zarządczym, a także dokonujemy oceny w odniesieniu do standardów ESG przyjętych przez naszych inwestorów. Ostatnie zmiany w Fabryce Norblina pokazują, że regularnie wprowadzamy kolejne rozwiązania, mające na celu dbanie o naturę i nasze otoczenie - mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park.