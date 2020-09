Zrównoważone biuro zaczyna się od przemyślanego projektu

Według UN Global Compact firmy, które uwzględniają świadomość klimatyczną w swoim biznesie, mogą zwiększyć sprzedaż nawet o 20 proc. i zmniejszyć rotację pracowników nawet o 50 proc. Ekologiczne praktyki są coraz bardziej cenione przez konsumentów i inwestorów. Zrównoważone miejsca pracy poprawiają także samopoczucie i zwiększają produktywność pracowników. Podczas gdy ogólny wpływ emisji dwutlenku węgla w dużej mierze zależy od cech zewnętrznych budynku, niskoemisyjne wyposażenie wnętrz znacznie poprawia wpływ biura na środowisko przez cały okres użytkowania. Nie tylko poprzez zmniejszenie ilości odpadów na etapie budowy, ale także zminimalizowanie emisji podczas eksploatacji – wykorzystanie mebli oraz materiałów z lokalnych, zrównoważonych źródeł.



- Zrównoważone aranżacje to proces tworzenia pięknych, funkcjonalnych przestrzeni, które minimalizują wpływ na środowisko. Dzięki zobowiązaniom podjętym przez kraje i przedsiębiorstwa podejście to stało się bardziej znormalizowane, a zatem dostępne dla każdego - mówi Silvia Aranda, dyrektor ds. Projektowania na region EMEA w Tétris.

Projektowanie niskiego zużycia energii



W przypadku Interface, pioniera w dziedzinie podłóg neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, wyposażenie wnętrza zaprojektowane przez Tétris odzwierciedlało cele biznesowe i filozofię firmy. Design zorientowany na biofilię zmniejszył zużycie energii potrzebnej do oświetlenia i wentylacji, nadając priorytet naturalnemu światłu i zielonym ścianom filtrującym powietrze, z ruchomymi szklanymi przegrodami, które zapewniają, że światło dzienne dociera do całej przestrzeni.



- Efektywność energetyczna, czy to poprzez maksymalizowanie światła dziennego czy wydajne systemy biurowe, jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu projektu o zerowej wartości netto - dodaje Silvia Aranda.

W przypadku projektów uwzględniających dobre samopoczucie i wygodę pracowników zmniejszenie emisji jest również ich częstą cechą. Przykładem jest biuro Interface, które otrzymało certyfikat WELL Gold.

Na przykład, planowanie biurek na obwodzie budynku maksymalizuje dostęp światła dziennego dla wszystkich pracowników i zmniejsza potrzebę sztucznego oświetlenia. W gorącym klimacie biurko można umieścić dalej od elewacji, podczas gdy różne systemy okienne mogą zredukować ciepło i odblask, zmniejszając zależność od klimatyzacji. Energooszczędne diody LED optymalizują zużycie energii elektrycznej, a łatwo dostępne przełączniki i czujniki ruchu dbają o wyłączanie światła w pustych strefach.

