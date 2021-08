Zrównoważony rozwój na fali wznoszącej

Profit, People, Planet – to hasło, które coraz częściej pojawia się w strategiach wielu przedsiębiorstw. Choć zysk nadal odgrywa kluczową rolę, to kwestie środowiskowe i społeczne stają się coraz ważniejsze.

Koncepcja ta nie mogła ominąć także branży, która odpowiada za 39 proc. emisji gazów cieplarnianych. Czy ESG ma szansę zawładnąć rynkiem nieruchomości? Dlaczego i w jaki sposób warto ją wdrożyć?

- Inwestycje w nieruchomości na przestrzeni lat stanowią coraz większą część portfeli wielu inwestorów - tym samym, udział ich na świecie wzrasta, a to determinuje ich jakość. Ważne jest zrozumienie, jak duży wpływ na nasze środowisko ma klasa inwestycji nieruchomościowych. Ostatnie lata to zdecydowane zwrot w kierunku takich wartości jak dbałość o środowisko oraz społeczeństwo, w których to obszarach nieruchomości odgrywają istotne znaczenie. Choć trend ten nadal się rozwija, to już teraz widać, że firmy chcące nawiązywać długotrwałe relacje z inwestorami czy najemcami powinny wdrożyć strategię ESG. Co więcej, takie działania nie mogą już służyć tylko poprawie wizerunku firmy, czy też budowie przewagi konkurencyjnej, ale realnie wpływać na jakość życia ludzi oraz poprawiać jakość środowiska. Globalna ekonomia nigdy nie będzie zrównoważona. Jesteśmy jednak w ciągłym procesie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych i ludzkich, a firmy, które się do tych zmian nie zaadaptują, w dłuższej perspektywie mogą mieć problemy z przetrwaniem – mówi Artur Winnicki, CEO Grupy Reesco.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

ONZ w swoim raporcie podkreśliło znaczenie budynków i rozwoju przestrzeni miejskich dla realizacji ich globalnej wizji osiągania zrównoważonego rozwoju. Według ich danych do 2050 roku w miastach mieszkać będzie około 70% populacji. Dlatego zadbanie o poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców, poprzez dostosowanie standardów budownictwa, minimalizujących wpływ na środowisko naturalne i otoczenie, będzie w najbliższych latach kluczowe.

Projektowanie budynku w duchu ekologicznym nie jest już dziś wyróżnikiem

Takie praktyki stają się standardem, a najwięksi inwestorzy przywiązują wagę m.in. do tego, czy budynek posiada eko-certyfikat. Według danych z raportu Global Sustainable Investment Alliance 35,9% ogółu zarządzanych aktywów w Europie, USA, Kanadzie, Japonii, Australii i Nowej Zelandii stanowią inwestycje zrównoważone. Podobne zainteresowanie widać ze strony najemców, którzy coraz częściej poszukują powierzchni przyjaznych środowisku.