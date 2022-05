Zrównoważony rozwój w Skanska ma nową dyrektor - to Veronika Themerson

Skanska działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoim łańcuchu wartości do 2045 roku.

Veronika Themerson pokieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie „zielonych” rozwiązań w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

– Dotychczasowe doświadczenie, umiejętności techniczne i menedżerskie oraz dogłębna wiedza o trendach i standardach branżowych w połączeniu ze znajomością naszej organizacji sprawiają, że Veronika ma bardzo silny zestaw kompetencji, aby kształtować i wdrażać naszą agendę w strategicznie istotnym dla nas obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes Center of Excellence w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, do którego raportuje Themerson.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Veronika Themerson jest doświadczoną kierowniczką projektów w sektorze nieruchomości, architektką i menedżerką z 20-letnim stażem. W swojej nowej roli odpowiada za kształtowanie, planowanie i wdrażanie strategii w obszarze zrównoważonych rozwiązań oraz innowacji. Koordynuje również aktywności z obszaru gromadzenia i udostępniania zasobów wiedzy w zakresie ESG w ramach spółki, łącząc ekspertyzę z takich obszarów jak zrównoważony rozwój, techniczna jakość i innowacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena, zaangażowanie społeczne, prawo i zapewnienie zgodności. Veronika rozpoczęła pracę w Skanska w 2013 roku, zajmując od tamtej pory kierownicze i dyrektorskie stanowiska w obszarze zarządzania projektami. Była też zaangażowana w kilka transakcji zakupu działek i procesów sprzedaży budynków.

Ochrona środowiska w Skanska

Sektor nieruchomości komercyjnych i sektor budowlany ogółem pochłaniają duże ilości materiałów, wody i energii. Tworzenie i wdrażanie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ tych sektorów na środowisko naturalne, rozważne korzystanie z zasobów oraz odpowiedzialne obchodzenie się ze środkami chemicznymi na realizowanych przez spółkę projektach to podstawy działania Skanska.

Deweloper działa na rzecz ograniczenia własnych emisji dwutlenku węgla i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoim łańcuchu wartości do 2045 roku. Przyjmując 2015 za rok bazowy, firma zredukowała dotąd emisje o 46%. Postępy poczynione przez Skanska w zakresie redukcji emisji zostały docenione przez czasopismo Financial Times oraz firmę analityczną Statista, które przyznały firmie tytuł jednego z europejskich liderów biznesowych w tym zakresie. Cel klimatyczny Skanska posiada akredytację Science Based Targets initiative (SBTi), która potwierdza, że realizując go, firma przyczynia się do osiągania celu ustanowionego przez Porozumienie Paryskie, a więc do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5 stopni Celsjusza.

Spółka biurowa Skanska jest deweloperem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącym działalność na terenie czterech państw: Polski, Rumunii, Czech i Węgier.