Życie biurowe okiem stęsknionego najemcy

Chociaż nasz styl pracy za sprawą pandemii koronawirusa się zmienił, ludzie wciąż tęsknią za chwilami, które spędzali w biurze, zwłaszcza tymi o poranku, kiedy przy kubku kawy, dzielili się z przyjaciółką, koleżankami i kolegami tym, co u nich słychać i co przyniesie nowy dzień Dlatego Globalworth - twórca największej społeczności biznesowej w Polsce i Rumunii, w trosce o swoich najemców, 23 listopada rozpoczął kampanię radiową i internetową „Tęsknię za biurem”.

Ponad osiem miesięcy minęło od wybuchu pandemii Covid-19, gdy wiele osób przestawiło się nagle na pracę z domu. Aby ponownie zbliżyć do siebie ludzi pracujących w biurowcach i przywrócić atmosferę, którą cieszyli się rano przed rozpoczęciem pracy, Globalworth - lider rynku biurowego w Rumunii i Polsce nawiązał współpracę z Radiem Guerrilla w Rumunii i Radiem Kolor w Polsce, aby stworzyć specjalny poranny blok programowy dla najemców.

Odosobnienie zbliża ludzi

Dysponując portfelem ponad 700 krajowych i międzynarodowych korporacji w obu krajach, Globalworth dziś ponownie jednoczy swoje społeczności. Każdego ranka do 18 grudnia te dwie stacje nadają audycję „Tęsknię za biurem”.

Gospodarze porannego programu Radia Kolor, codziennie w godz. 8-10, wsłuchują się w opinie słuchaczy, rozmawiając z nimi o chwilach, za którymi najbardziej tęsknią, gdy nie mogą przebywać wśród kolegów i koleżanek z pracy. Dzielą się dowcipami, które robiło się w biurze, wspominają zabawne chwile w czasie burzy mózgów, poranną kawę z widokiem z biura i wszystkie inne drobiazgi, które czynią biurowe życie przyjemnym.

Nie tylko praca, ale też społeczność

Globalworth tworzy największą społeczność biznesową w Polsce i Rumunii i jest w stałym kontakcie ze swoimi najemcami. Niektórzy z nich lubią pracować z domu, inni nie mogą się doczekać powrotu do biura, ale wszystkich łączy jedno: tęsknią za interakcją ze swoimi kolegami i przyjaciółmi z pracy, jak również za zabawnymi chwilami, które każdego dnia przynosi biurowe życie.

- Interakcja międzyludzka jest częścią tego, co sprawia, że się rozwijamy. Poprzez tę kampanię chcemy podkreślić, że życie w biurze to nie tylko praca, ale także bycie częścią społeczności. Dopiero gdy zaczęliśmy pracować zdalnie, naprawdę odkryliśmy jego znaczenie. Mamy nadzieję, że kampania „Tęsknię za biurem”, realizowana we współpracy z dwoma bardzo popularnymi rozgłośniami radiowymi w Polsce i Rumunii, Radiem Kolor i Radiem Guerrilla, pomoże nam na chwilę ponownie połączyć się na antenie, a wkrótce połączyć się w biurze - mówi Georgiana Oltenescu, dyrektor marketingu i komunikacji w Grupie Globalworth.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia „I Miss My Office” na Facebooku Globalworth, obserwowania profilu firmy na LinkedIn oraz bycia na bieżąco z nowościami na Instagramie Globalworth.

Zachęcamy również do słuchania porannych audycji w Radiu Kolor. Każdego dnia do wygrania voucher o wartości 150 zł do restauracji w Hali Koszyki.