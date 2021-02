1,5 mld na inwestycje w 2021. Lidl planuje nowe sklepy i centrum dystrybucji

Każdy rok jest dla handlu inny, a prowadzona przez nas działalność wymaga elastyczności. Zeszły rok zdecydowanie to pokazał. Niemniej jednak w tym roku niezmiennie planujemy rozwijać naszą sieć sprzedaży, otwierając nowe sklepy oraz zatrudniając kolejnych pracowników - mówi dla PropertyNews.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications i CSR Lidl Polska.

Aktualnie Lidl Polska to ponad 700 sklepów na terenie całej Polski oraz zespół liczący blisko 24 tys. osób.

- Każdego roku planujemy nowe inwestycje. W roku obrotowym 2019 i 2020 przeznaczyliśmy na nie ponad miliard złotych, natomiast w roku obrotowym 2021 planujemy przeznaczyć na inwestycje ponad 1,5 mld zł. Wiosną tego roku rozpoczniemy budowę nowego centrum dystrybucyjnego w Dobroszycach w powiecie oleśnickim. Zakładamy, że pierwsze dostawy wyruszą z tego obiektu do sklepów w pierwszej połowie 2022 roku - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications i CSR Lidl Polska. - Docelowo pracę znajdzie tam ponad 200 osób. Co więcej każdego roku roku otwieramy kilkadziesiąt nowych sklepów Lidl na terenie całej Polski i takie tempo ekspansji planujemy utrzymać. Inwestujemy w miejscowościach powyżej 8 tys. mieszkańców, w lokalizacjach dobrze skomunikowanych z możliwością budowy parkingu.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications i CSR Lidl Polska.

Jak zaznacza Aleksandra Robaszkiewicz, odnosząc się do najistotniejszych trendów i tendencji rynkowych, niewątpliwie digitalizacja ma cały czas ogromne znaczenie.

- Zauważamy ją we wszystkich sferach funkcjonowania firmy - mówi. - Bardzo znaczącym kierunkiem jest także ekologia – w naszych działaniach odnosi się przede wszystkim do asortymentu, opakowań, budowy nowych obiektów sklepowych i magazynowych. Warto zaznaczyć, że realizujemy wizję „Mniej plastiku” poprzez strategię redukowania plastiku, opracowaną i stosowaną we wszystkich krajach obecności marki Lidl – REset Plastic oraz przyjęte zobowiązania.

Zgodnie z nimi, Lidl będzie dążyć do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych do 20 proc. do 2025 roku. Kolejnym celem firmy jest to, aby 100 proc. opakowań marek własnych było maksymalnie możliwe do poddania recyklingowi do tego czasu.

