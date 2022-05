1,9 mld zł przychodów Grupy CCC w I kwartale. Firma liczy na uspokojenie sytuacji na rynku i większy popyt

Marża brutto Grupy CCC wzrosła w I kwartale o ok. 6 p.p. rdr, osiągając poziom blisko 50%.

W I kwartale HalfPrice zadebiutował na 7. rynku, tj. w Słowacji. W Polsce zostało otwartych 16 nowych sklepów.

W I kwartale Eobuwie.pl rozpoczęło działalność w Łotwie i Austrii.

W I kwartale CCC wprowadziło omnichannelową kartę podarunkową – dostępną we wszystkich kanałach sprzedaży. Natomiast w Warszawie otwarto zmodernizowany salon CCC, w którym klienci znajdą pierwszą strefę online z kolekcją odzieży marki Sprandi.

– Miniony kwartał to kumulacja wyzwań w zakresie siły zakupowej konsumentów: echa kolejnej fali pandemii, wojna w Ukrainie, niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne – a w szczególności mająca wpływ na portfele klientów wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe. Jako Grupa CCC pozostajemy pod ich nieuniknionym wpływem, ale dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom, jesteśmy na nie dzisiaj dużo bardziej odporni - komentuje Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC. - Ostatni kwartał pokazał, że nawet w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym potrafimy wypracowywać wzrosty i szybko reagować na zmieniające się otoczenie zewnętrzne – dodaje. – Oczywiście liczmy na uspokojenie sytuacji na rynku i większą stymulację popytu. Kwiecień był dużo mocniejszym pod tym względem miesiącem niż pierwsza połowa kwartału i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma - mówi.

Zmiany w sieci CCC

Segment CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 790 mln zł, co stanowi wzrost o przeszło 40 proc. rdr. Sprzedaż w bieżącym roku jest o 3 proc. wyższa w porównaniu z przychodami wypracowanymi przez ten szyld w analogicznym kwartale 2019 roku (tj. nieobarczonym pandemią), pomimo mniejszej o ponad 3 proc. powierzchni handlowej.

– Od ponad dwóch lat sukcesywnie zmieniamy sklepy CCC - dopasowując ich powierzchnię i czyniąc je coraz bardziej cyfrowymi. Jest to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów. Widzimy, że ten model się sprawdza. Dziś sprzedaż z m2, w porównaniu z 2019 rokiem, jest wyższa już o ok. 30 zł, tj. o 6 proc. - dodaje Marcin Czyczerski.

Najmłodszy koncept Grupy, HalfPrice, w pierwszym kwartale 2022 r. wypracował przychody w wysokości 118 mln zł. Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln zł.

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 5,9 p.p. rdr oraz 2,4 p.p. kdk, osiągając bardzo wysoki poziom 49,2%. Na wzrost marży Grupy w największym stopniu wpłynęła jej poprawa rdr o blisko o 10 p.p. w segmencie CCC.

Zysk brutto na sprzedaży Grupy wyniósł blisko 928 mln PLN (+50% rdr). Dynamika kosztów w minionym okresie była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Należy przy tym zaznaczyć, że w ujęciu kdk odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 32 mln PLN, co przekłada się na spadek o ok. 3%.

Odbudowa rentowności po pandemii

– Równolegle do inwestycji w strategiczny rozwój, sukcesywnie odbudowujemy rentowność operacyjną po pandemii. Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, poprawiliśmy wynik operacyjny o 56 mln zł rdr. W kolejnych kwartałach, będziemy dalej, konsekwentnie wypracowywać wzrosty – dodaje Kryspin Derejczyk, wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych w Grupie CCC.

Pierwszy kwartał 2022 r. Grupa CCC zakończyła marżą EBITDA na poziomie 5,8%, co stanowi wzrost o 3,4 p.p. rdr).

Grupa MODIVO zwiększa sprzedaż

W ubiegłym kwartale Grupa MODIVO osiągnęła przychody na poziomie 916 mln zł, a jej sprzedaż wzrosła o 19 proc. rdr. W ostatnim kwartale szyld MODIVO, wygenerował obrót na poziomie 162 mln zł (+69 proc. rdr). W tym samym czasie eobuwie.pl zwiększyło sprzedaż o ok. 12 proc. rdr, osiągając przychody w wysokości 753 mln zł.

Grupa wypracowała marżę brutto na poziomie 43,5 proc., co stanowi wzrost o 0,4 p.p. rdr. Koszty SG&A rosły w tempie 35 proc. rdr, a ich dynamika wynikała także z realizacji projektów rozwojowych – rozbudowy logistyki, systemów wspierających sprzedaż, a także działań związanych z wdrożeniem marketplace. W ujęciu kdk poziom kosztów spadł o ok. 9 proc.

– W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa MODIVO S.A. osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów mimo niekorzystnego wpływu sytuacji geopolitycznej oraz wysokiej bazy związanej z lockdownami z roku 2021. Szyld MODIVO był najszybciej rosnącym w całej Grupie CCC. Jednocześnie konsekwentnie realizujemy nasz program rozwoju oferty i technologii. Między innymi wkrótce uruchomimy marketplace oraz nową platformę reklamową dla naszych partnerów, co pozwoli na uzyskanie nowych, wysokomarżowych przychodów– powiedział Damian Zaplata, prezes zarządu Grupy MODIVO.

Grupa MODIVO wypracowała zysk EBITDA w wysokości 59 mln zł, przy marży na poziomie 6,4 proc., co jest zgodne z założeniami strategii GO.25.

GO.25 – realizacja założeń strategii

Pierwszy kwartał 2022 roku w Grupie CCC to dalsze, konsekwentne wdrażanie założeń strategii biznesowej GO.25, opublikowanej pod koniec ubiegłego roku.

– Zgodnie z GO.25 w pierwszym kwartale 2022 utworzyliśmy nowy, ważny zespół „Data&AI Hub”, który wykorzystując zaawansowane rozwiązania analityczne takie jak Predictive analytics, Machine Learning oraz AI wspiera zarządzanie sprzedażą, produktem i operacjami. Wszystko po to, aby optymalizować operacje oraz trafniej diagnozować oczekiwania naszych Klientów – dodaje Karol Półtorak, wiceprezes zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Grupie CCC.

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa ma ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, MODIVO i DeeZee.

Od maja 2021 r. spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price.

CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.