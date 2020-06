1 lipca przez branżę rozrywki przejdzie tornado. Koniec pomocy to początek serii upadłości

Powrót klientów na podstawie analizowanych danych utrzymuje się na poziomie od 2 do 8 proc. w zależności od tygodnia po wznowieniu działalności. Przy takich wynikach branża nie jest w stanie, nawet w 10 proc., pokryć kosztów działalności operacyjnej.

- Należy pamiętać, że na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę branża rozrywki straciła 30 proc. przychodów. Wynikało to przede wszystkim, z braku odpowiedniej komunikacji, w zakresie jakie branże działają oraz ze zmiany modelu spędzania wolnego czasu. Przez ostatnie lata, przy ogromnym nakładzie środków marketingowych, budowaliśmy nowe nawyki konsumenckie oraz zmodyfikowaliśmy modele biznesowe naszych przedsiębiorstw, dopasowując je do zmieniającej się rzeczywistości Nieustannie reinwestowaliśmy nasze zyski, oraz przeprowadziliśmy szereg inwestycji pozwalających zaszeregować polską, młodą branżę rozrywki wśród światowych liderów. W tej chwili nie jesteśmy w stanie, jako branża przetrwać kataklizmu koronawirusa, ponieważ prawie nie generujemy przychodów a środki mamy zamrożone w inwestycjach. Część z nas już straciła dorobek całego życia a ponad 80 proc. operatorów, rozważa likwidację działalności w lipcu lub sierpniu, z uwagi na brak środków na funkcjonowanie nawet w najmniejszej formie – mówi Robert Niewiński z RO-AN.

- Niestety nie wysłuchano nas, kiedy apelowaliśmy o przesunięcie daty otwarcia naszej branży - mówi Anna Kołodziej, właścicielka Sali Zabaw Małolatek w Tychach. - Ponowne uruchamianie działalności 6 czerwca br., z pandemią w tle, dużymi obawami społecznymi jak również przede wszystkim dużą liczbą zakażeń, skazują naszą branżę, w tym okresie, na klęskę. Nie mamy szansy przetrwać przy codziennym podkreślaniu medialnym dystansu społecznego. Nasza branża to rozrywka, klienci przede wszystkim oczekują swobodnej atmosfery, chwili relaksu, zabawy - przy tylu restrykcjach, niestety wielu klientów deklaruje, że wróci do nas, dopiero gdy sytuacja się uspokoi, czyli bezpiecznie, bez maseczek i bez niepotrzebnego stresu. Smutna prawda jest taka, że obecnie po "odmrożeniu" liczba klientów dziennie spadła w mojej sali zabaw o 90 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Bywają dni, kiedy mamy dwóch klientów, czasem pięciu na cały dzień. Liczba imprez urodzinowych też dramatycznie spadła a wejścia grup we dzieci za szkół i przedszkoli nie istnieją. Jest to ze strony klienta zupełnie zrozumiałe, potwierdziły się tylko nasze obawy. Otwarcie naszej branży w terminie wrześniowym, wtedy, kiedy dzieci wreszcie pójdą do szkoły na pewno nie spowodowałoby takich strat, jakie ponosimy teraz. Mamy środek pandemii, okres wakacyjny i do tego większość po prostu wystraszonych klientów. Jak walczyć z tym wszystkim? Jesteśmy pozostawieni sami sobie. Od lipca dochodzi zus, pełen czynsz, leasingi i kredyty orazopłaty za pracowników. Nie wiem, ilu z nas to udźwignie ? Jestem przekonana, że większość nie da rady.

