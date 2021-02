10 debiutów i 5 upadków. To był trudny rok dla najemców centrów handlowych

Dodano: 16 lut 2021 11:22

American Vintage, Falconeri, Urban Outfitters, Ulla Popken, Beauty Armani, Momax, Carl Hansen & Son i kawiarnia Pesto Cafe – to 10 marek, które weszły do Polski w 2020 roku. Decyzję o opuszczeniu naszego rynku podjęło za to pięć, w tym m.in. Camaieu i Salamander.