W tym roku sieć Drogerie Jawa obchodzi jubileusz 10-lecia. Z okazji urodzin marka organizuje szereg eventów wypełnionych atrakcjami dla swoich klientek i klientów.

W kwietniu br. mija10 lat odkąd na polskim rynku pojawił się pierwszy salon sprzedaży Drogerii Jawa.

Zgodnie z przyjętą strategią, pierwsze placówki powstawały w małych i średnich miejscowościach aby umożliwić konsumentkom stały dostęp do szerokiego wachlarza kosmetyków i chemii gospodarczej w przystępnych cenach.

Do dziś w wielu miejscowościach to salony Drogerii Jawa są drogerią pierwszego wyboru.

Firma powstała w 2013 roku, a dziś jest jednym z największych graczy na rynku kosmetycznym w Polsce.

Stworzyłem markę Drogerie Jawa, by dotrzeć bezpośrednio do kupujących i tworzyć biznes zgodny ze swoimi wartościami i etyką biznesu, a także taki, który wnosi nową jakość zakupów konsumentce ze średnich i małych miejscowości - mówi Wojciech Radliński prezes Drogerie Jawa.

Przez 10 lat dzięki zaangażowaniu i wiedzy biznesowej, Wojciech Radliński stworzył stabilną polską firmę, która na stałe zagościła w świadomości konsumentek. Ten rok ma być dla sieci ważny i przełomowy. Firma planuje otwarcie kolejnych salonów sprzedaży, inwestycje w najnowsze systemy informatyczne oraz rozwój platformy e-commerce.

Jesteśmy szczęśliwi i niezwykle dumni z tego, co osiągnęliśmy przez ostatnie dziesięć lat. Dziękujemy naszym klientkom i kontrahentom oraz pracownikom, którzy dali nam szansę na pokazanie, co potrafimy i zaufali nam. Będziemy dążyć do ciągłego udoskonalania naszej oferty i obsługi, by nadal zasługiwać na ich zaufanie i lojalność, bo to nieodzowne elementy DNA marki - dodaje Wojciech Radliński.

Dziś Drogerie Jawa to czwarta sieć drogerii w Polsce i niemal 80 salonów oferujących zróżnicowany asortyment dopasowany do potrzeb kupujących w małych i średnich miejscowościach. Przez 10 lat działalności Drogerie Jawa dobrze poznały swoje klientki weryfikując potrzeby na poziomie drogerii, a także realizując niezależne badania jakościowe.

Rok 2018 był ważnym rokiem dla sieci, która przeprowadziła gruntowny remodeling sklepów wraz z wdrożeniem nowej księgi wizualnej marki. By w pełni odpowiedzieć na potrzeby klientek, w 2019 roku Drogerie Jawa wprowadziły na rynek kwartalnik Piękno by Jawa, który dostarcza czytelniczkom wartościowych treści związanych z pielęgnacją, zdrowiem, urodą czy psychologią.

W 2022 roku Drogerie Jawa zdobywają po raz kolejny tytuł Najlepsza Polska Sieć Drogeryjna oraz uruchamia kolejny segment sprzedaży - sklep internetowy drogeriejawa.pl dzięki któremu zasięg oferty Drogerii Jawa stał się ogólnopolski.

By w pełni wykorzystać potencjał strategii omnichannel, Drogerie Jawa stworzyły aplikację mobilną, która obecnie jest modyfikowana i rozwijana. Dzięki stałej komunikacji w SOME – Facebook, Instagram oraz tik-tok, marka dociera do klientek w różnym wieku i o różnych preferencjach zakupowych (online/offline).

#JeszczeBliżejCiebie to hasło przewodnie i oficjalny hashtag Drogerie Jawa podkreślający misję marki by być możliwie najbliżej klientek i w pełni odpowiadać na ich potrzeby.

Od kwietnia do września b.r. w Drogeriach Jawa odbędą się eventy jubileuszowe podczas których kupujący będą mieć możliwość skorzystania z wielu atrakcyjnych promocji cenowych oraz różnego rodzaju atrakcji kosmetycznych.

