100 dni na zwrot. Eobuwie.pl wprowadza usługę w Grecji, Bułgarii, Niemczech i na Ukrainie

Spółka Eobuwie.pl uruchomiła wydłużone terminy zwrotów w Grecji, Bułgarii, Niemczech i na Ukrainie. To kolejne kraje, w których klienci mogą odesłać zamówione produkty nawet w ciągu 100 dni od daty zakupu.

Dotychczas udogodnienie to było dostępne w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych: w Czechach, Chorwacji, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech, we Francji i Włoszech.

- Usługa, którą uruchomiliśmy we wrześniu, w błyskawicznym tempie zyskała uznanie klientów. Widzimy, że konsumenci coraz częściej potrzebują więcej czasu na zastanowienie i rozumiemy to. Nie chcemy nikogo ograniczać czasowo i dlatego dajemy im aż 100 dni na darmowy zwrot. Zależy na tym, aby nasi klienci podejmowali przemyślane decyzje zakupowe: komfortowo, bez zbędnego pośpiechu - mówi Damian Zapłata, prezes eobuwie.pl.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wydłużone terminy zwrotów to nie jedyne udogodnienia, jakie eobuwie.pl wprowadziło do swojej oferty. Spółka stawia przede wszystkim na innowacyjne rozwiązania z obszaru fashiontech. To m.in. skaner esize.me także w aplikacji mobilnej oraz bogate portfolio metod płatności.