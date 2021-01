100 dni w lockdownie. Gastronomia nie ma tlenu

Ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia przedłużenie lockdownu w Polsce do końca stycznia to decyzja spodziewana, ale jednocześnie pogłębiająca apatię w której znajduje się europejska gospodarka. Z jednej strony Polska znajduje się w podobnej sytuacji, co większość Europy – obostrzenia, reżim, harda walka z pandemią. Z drugiej strony program wsparcia oferowany przedsiębiorcom wciąż jest na innym poziomie niż te w Europie. Jak mówią specjaliści z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska obecną sytuację najpoważniej odczuwa gastronomia, hotelarstwo i turystyka.

Gastronomia dusi się

Jak mówią specjaliści z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska upadło już wiele restauracji, a inne szykują się do restrukturyzacji.

- Nigdy wcześniej w naszej działalności nie otrzymywaliśmy tylu pytań o możliwość sprzedaży lub odstąpienia restauracji, klubu czy kawiarni. Pojawiają się także hotele i pensjonaty. To doskonały obraz tego, że branże zamknięte 24 października nie mają już powietrza, duszą się, upadają, bo nie dość, że brakuje jasnego wsparcia gwarantującego im dalsze funkcjonowanie, tak powstaje wrażenie, że ten lockdown się nigdy nie skończy. Przedsiębiorcy tracą siłę do walki. Gastronomia to bardzo ryzykowny rodzaj działalności. Widzimy, że skala bankructw jest duża i upadają naprawdę silne marki – mówi Katarzyna Michalska z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska. – Upadają restauracje, ale przecież kawiarnie, lodziarnie, bary, cocktail bary również nie mają szans na generowanie jakiegokolwiek przychodu. Spotykamy się z głosami, że prowadzenie lokalu na wynosi to „działanie na przetrwanie”. Nie ma z tego zysków, a prowizje dla firm dowożących jedzenie to nawet 30 proc. marży całego posiłku. Gastronomia znalazła się w potrzasku – mówi Katarzyna Michalska.

Doradzamy naszym klientom walkę o klientów, szukamy sposobów

Czy możliwa jest restrukturyzacja lokalu gastronomicznego? W tak kryzysowej sytuacji jak obecnie wiele firm decyduje się na zwolnienia pracowników lub dynamiczne przejście w tryb dowozowy. To daje perspektywę przetrwania, ale nie zawsze jest receptą na sukces. – Doradzamy naszym przedsiębiorcom zawsze walkę o klientów. Rozpoczęcie przygotowania cateringu, obiady domowe, dania gotowe zapakowane do domu, poszerzenie oferty lub jej dywersyfikację. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Sytuacja gastronomii jest bardzo trudna i tylko konkretne wsparcie może ochronić restauracje i kawiarnie przed upadkiem – mówi Filip Kiżuk.

– Przedłużenie lockdownu do końca miesiąca poskutkuje pewnie kolejnymi bankructwami. Najgorsze jest zdanie z poniedziałku, gdzie Minister Zdrowia powiedział wprost, by nie spodziewać się dużych poluzowań w gospodarce w lutym. Trudno o optymizm w takiej sytuacji – mówi Filip Kiżuk.