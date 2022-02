100 marek walczyło o pop-up store. Oto zwycięzcy

Laureatem została Mięta Design – brand wywodzący się z Krakowa, wytwórca unikatowych toreb, saszetek, plecaków oraz ubrań – szytych ręcznie.

Atrium przyznało również jedno wyróżnienie – otrzymał je Auna Vegan – producent kosmetyków wegańskich.

Wygraj pop-up store to autorski program Atrium w Polsce

O zwycięstwie Mięty Design zadecydowała ciekawa koncepcja biznesowa i świetne wyczucie rynku przez jej twórców. Jury przekonała także silna determinacja, by sklep marki, który zostanie otwarty w Galerii Dominikańskiej, odniósł sukces oraz dobra strategia rozwoju brandu w tej lokalizacji i dla tej grupy docelowej. Mięta dobrze się wpisuje w obecny tenant mix wrocławskiego centrum handlowego. Asortyment marki charakteryzuje najwyższa jakość wykonania, a jej twórcy mają także przemyślaną rokującą strategię poszerzania oferty produktowej.

Wyróżniona marka z kolei to Auna Vegan, producent kosmetyków wegańskich. Brand powstał z zamiłowania do natury i prostej, ale skutecznej pielęgnacji. Produkty są wytwarzane ręcznie w Wielkopolsce. Firma jest aktywnie zaangażowana w działalność proekologiczną, przekazując procent z uzyskanych dochodów na rzecz zwierząt.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pomysł na konkurs Wygraj pop-up store! okazał się dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem biznesowym, a powstał w ramach naszego wewnętrznego programu innowacji. Wzięli w nim udział wszyscy pracownicy Atrium, zgłaszając różnorodne rozwiązania z wielu dziedzin – mówi Scott Dwyer, Group Managing Director – Retail, Atrium European Real Estate i dodaje: - Szereg spotkań z młodymi markami pokazało nam, że obie strony mają sobie bardzo wiele do zaproponowania. To, co dostrzegliśmy już na pierwszy rzut oka, to olbrzymi entuzjazm i zaangażowanie twórców tych brandów oraz wielka motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań na rynku – również offline. Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze możemy zaoferować im naszą wiedzę i wsparcie na starcie biznesu offline, a także obecność w centrum handlowym czyli bardzo duży traffic każdego dnia bez konieczności ponoszenia znaczących kosztów marketingowych w celu dotarcia do klienta. Program pop-up realizujemy we wszystkich centrach Atrium w ramach filaru społecznego naszej strategii ESG. Współpraca z polskimi młodymi markami oraz posiadanie przestrzeni handlowej dla nich w naszych obiektach to ważna składowa centrum handlowego przyszłości.