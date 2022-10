Grono ekspertów jury XIII edycji konkursu PRCH Retail Awards nominowało 103 centra handlowe, sieci handlowe, firmy usługowe do rywalizacji o złote i srebrne statuetki. Nagrody zostaną też przyznane za marketing obiektów. Finał 24 listopada.

PRCH Retail Awards to program konkursowy organizowany corocznie przez Polską Radę Centrów Handlowych dla branży retail: sieci handlowych, deweloperów, inwestorów, zarządców obiektów, a w tym roku również i firm usługowych. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk, nowych technologii, innowacyjności działań, a także docenienie prowadzących je zespołów.

Zwieńczeniem konkursu jest Gala PRCH Retail Awards, najbardziej spektakularne wydarzenie branżowe, w trakcie którego odbywa się prezentacja laureatów i ich dokonań.

- Znakomity poziom tegorocznego konkursu PRCH Retail Awards jest kolejnym potwierdzeniem, że po pandemii branża centrów handlowych odbudowała swój potencjał. Nominacja blisko 90 proc. spośród zgłoszonych aplikacji do współzawodnictwa o złote i srebrne statuetki PRCH Retail Awards to znakomity wynik, potwierdzający ich wysoką jakość. Bardzo dziękuję członkom jury

za czas poświęcony na rzetelną, merytoryczną, dwumiesięczną pracę, a aplikującym firmom za doskonałe projekty. Już dziś zapraszam do uczestnictwa w Gali XIII edycji konkursu, która odbędzie się 24 listopada w Centrum Praskim Koneser w Warszawie – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W 2022 r. do konkursu PRCH Retail Awards zgłoszono 118 aplikacji w 24 kategoriach podzielonych na biznesowo-strategiczne oraz marketingowe. W grupie biznesowo-strategicznej jury nominowało 33 projekty, a w kategoriach marketingowych 70 projektów. W tym roku w konkursie debiutuje 7 nowych kategorii, w tym takie jak personalne wyróżnienia dla najlepszego dyrektora czy marketing managera obiektu handlowego.

Inną kategorią ocenianą po raz pierwszy, są działania ESG obiektu handlowego roku, co pokazuje, jak istotną rolę dla całej branży odgrywają kwestie zrównoważonego rozwoju. Zarządcy i właściciele centrów handlowych przykładają ogromną wagę do działań we wszystkich obszarach ESG. Dotyczą one zarówno ekologii, odpowiedzialności społecznej, jak i ładu korporacyjnego. Wśród złożonych aplikacji widać ogromną skalę działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, akcji środowiskowych, zdrowotnych i społecznych, w tym pomocowych dla obywateli Ukrainy.

- Mając przyjemność oceniać prace w ramach PRCH Retail Awards już trzeci rok, widzę wyraźny zwrot w podejściu do marketingu, ze stricte komercyjnego na bardziej społeczny, wychodzący poza same centra handlowe – uważa Przemysław Wardęga, przewodniczący jury oceniającego aplikacje marketingowe oraz Head of Marketing CTP Poland.

Z analizy zgłoszeń do PRCH Retail Awards można też wyciągnąć wniosek, że biznes jest coraz bardziej świadomy tego, że klienci w swoich wyborach kierują się oceną jak dana marka, korporacja czy nawet galeria handlowa podchodzi do wyzwań środowiskowych i przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej. A to przekłada się na wzrost sprzedaży i lojalność klientów.

- Perspektywa dla branży może być określona słowami lokalność i ekologia. Centra handlowe będą także kontynuowały swoją przemianę, dostosowując się do ciągle ewoluujących potrzeb klientów – podkreśla Rafał Giersz, przewodniczący jury oceniającego aplikacje biznesowo-strategiczne i dyrektor Chapman Taylor.

W XIII edycji PRCH Retail Awards projekty konkursowe weryfikuje grono 24 członków jury, podzielonych na trzy grupy oceniające kampanie marketingowe obiektów i sieci handlowych, obiekty i sieci handlowe oraz tegoroczna nowość - jury strategiczne. Rolą tego ostatniego jest wskazanie laureatów nagród specjalnych, czyli projektów które zasługują na uznanie z uwagi na innowacyjne podejście, kreujące trendy w branży.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl