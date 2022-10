Od jutra Fikołki, gorąca czekolada, dania vege, kuchnia tajska, włoska i rodem z Jaffy czekają na chętnych w Ogrodach Ulricha przy Wola Parku w Warszawie.

Na warszawskiej Woli drzwi po renowacji otwierają na nowo Ogrody Ulricha.

Zabytkowy kompleks ze strefą gastronomiczną i rozrywkowo-edukacyjną ma przez cały rok być miejscem spotkań lokalnej społeczności.

Od 12 października zaczną działać budynki szklarni, a w dniach 14-16 października zaplanowano szczególne atrakcje związane z otwarciem Ogrodów.

Do wyboru są m.in. wspólna gra w bingo, występy muzyczne na żywo czy spacery z przewodnikiem, zabawy i warsztaty dla najmłodszych.

Jesienią roztaczają swoje barwy Ogrody Ulricha. Kompleks szklarni z różnorodną strefą gastronomiczną i rozrywkowo-edukacyjną ma aspiracje być centrum analogicznym jak Elektrownia Powiśle czy legendarna już Hala Koszyki. Goście będą mogli odwiedzać nowe miejsce spotkań już od środy, 12 października. W dniach 14-16 października w Ogrodach będą czekać na nich dodatkowe atrakcje, zaplanowane na weekend otwarcia. Wśród nich są m.in. wspólna gra w bingo, występy muzyczne na żywo czy spacery z przewodnikiem. Nie zabraknie również zabaw i warsztatów dla najmłodszych.

Wola Park zaprasza do Ogrodów Ulricha, zrewitalizowanej przestrzeni dawnego gospodarstwa ogrodniczego Ulrichów, sięgającego swoją historią początków XIX wieku. Wszystko zaczęło się za sprawą Jana Ulricha, który w swoich nowoczesnych szklarniach jako pierwszy w Warszawie uprawiał egzotyczne ananasy. Rodzinne przedsiębiorstwo prężnie się rozwinęło, a następnie zostało przeniesione na tereny wsi Górce, w miejsce, przy którym stoi dziś Wola Park. Dzięki zainicjowanej przez właścicieli centrum handlowego rewitalizacji, Ogrody odzyskują swój dawny blask.

– Nasz projekt powstał nie tylko z poszanowaniem dziedzictwa rodziny Ulrichów, ale także z uwzględnieniem potrzeb lokalnych mieszkańców. Prace nad nim poprzedziły konsultacje społeczne, dzięki którym udało się nam stworzyć zieloną przestrzeń oferującą pyszne jedzenie, gdzie można odpocząć, spędzić wolny czas czy dowiedzieć się więcej o historii słynnych warszawskich ogrodników – mówi Anna Bozhenko, dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Na gości czekać będzie szeroki wybór dań kuchni z całego świata. W szklarni gastronomicznej znajdą się: piekarnio-kawiarnia Il Panificio, pijalnia czekolady Karmello, dwa bary centralne, Tap Bar z piwami rzemieślniczymi oraz Botanic Bar z prosecco, a także restauracje Pasibus, Silk & Spicy, Pika Pika Ramen & Sushi, Jaffa, Wege Umami oraz pizzeria Ragazzi. Najmłodsi goście będą mogli cieszyć się atrakcjami, jakie zapewnia najemca drugiej szklarni, czyli największa w Polsce sieć zabaw Fikołki.

Wola Park zadbał o to, by otwarciu nowego miejsca spotkań towarzyszyły liczne atrakcje. Na piątek 14 października przewidziano set DJ-ski z oprawą świetlną, wspólną grę w bingo, rozwijające wyobraźnie gry planszowe oraz konkursy z nagrodami. Podczas weekendu otwarcia fani mediów społecznościowych będą mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia w specjalnej fotobudce.

Sobota w Ogrodach Ulricha to dzień, który będzie można spędzić w otoczeniu muzyki. Oprócz DJ-a, odwiedzający usłyszą również występ z muzyką na żywo. Ponadto, 15 października odbędą się warsztaty robienia kreatywnych koktajli bezalkoholowych, w tym z ananasa – pokazy oraz towarzyszące im degustacje zaplanowano na godz. 18:00 i 20:00.

Na niedzielę, 16 października zaplanowano dzień spotkań z rodziną, przyjaciółmi i działania przy wspólnym, warsztatowym stole. Będzie można wziąć udział w nauce tworzenia ogrodów w szkle, które będą odbywać się co godzinę między 11:00 a 18:00, jak również spróbować ananasowej - żółtej - waty cukrowej. Na najmłodszych czekać będzie strefa malucha z kolorowankami i zabawami prowadzonymi przez animatorów.

W niedzielę Ogrody Ulricha zapraszają również na podróż w czasie, czyli na spacery z przewodnikiem, do których będzie można dołączyć w godzinach 12:00-16:00 i dzięki temu odkryć fascynującą historię Ulrichów i nowego obiektu.

Wola Park jest częścią Ingka Centres. Szwedzka filozofia obiektów handlowych, którą wszyscy znamy z Ikea, mocno wiąże się z tradycją kreowania przestrzeni, w których ludzie mogą robić i czerpać inspirację, a także zjeść smaczny posiłek czy dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju. Nasze Miejsca Spotkań tworzymy w niepowtarzalny sposób, tak by każdy mógł znaleźć w nich coś dla siebie, rozwijać się, uczyć, poznawać nowych ludzi i miło spędzać czas. Ogrody Ulricha stają się dzisiaj jednym z takich miejsc. Chcemy, aby mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mieli możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, by szklarnie tętniły życiem, a równocześnie pozwoliły naszym gościom na relaks i odpoczynek od zgiełku miasta. Drzwi szklarni będą otwarte dla wszystkich – dla lokalnej społeczności, inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem, spotkań w najbliższym gronie, które zostają w naszej pamięci na dłużej – dodaje Anna Bozhenko.

Kompleks uzupełnią przearanżowane na nowoczesne obiekty gastronomiczne Park Ulricha i Ogród Codzienny, a także Willa Ulricha i Zielona Chata, których otwarcie planowane jest na 2023 rok. Całość będzie wspólnie tworzyć zakątek tradycyjnej kuchni polskiej i zieloną oazę w sercu warszawskiej Woli.

O Wola Park:

Wola Park to przyjazne miejsce zakupów, spotkań i rozrywki dla całej rodziny. W swojej ofercie posiada ponad 200 punktów usługowych oraz sklepów z odzieżą, obuwiem, akcesoriami, kosmetykami, elektroniką, artykułami sportowymi, spożywczymi i wyposażeniem wnętrz. W Wola Parku mieści się też punkt odbioru zamówień IKEA, Multikino, klub fitness Zdrofit, hipermarket Auchan, Castorama, a także komfortowa strefa co-workingu. Dodatkowymi udogodnieniami są bezpłatny parking na 3 000 miejsc, stacja benzynowa oraz stacja rowerowa Veturilo.

Wola Park jest jedynym centrum handlowym w Warszawie, przy którym zlokalizowany jest skwer – Park Ulricha, czyli dawny ogród pokazowy rodziny Ulrichów. Największą atrakcją tego miejsca są rzadkie gatunki drzew. Część z nich sadzona była jeszcze w XIX wieku. Park jest miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców dzielnicy.

W lutym 2020 roku ogłoszone zostały plany związane z projektem rewitalizacji Ogrodów Ulricha. Włączone w proces inwestycyjny zostaną zabytkowe: park, willa oraz szklarnie. Projekt ma na celu przywrócenie temu miejscu dawnego blasku. Firma Ingka Centres Polska, właściciel centrum handlowego Wola Park, docelowo stworzy na tym terenie miejsce, które będzie wpisywało się w potrzeby całych rodzin. Przestrzeń będzie łączyła społeczną użyteczność przestrzeni – przeznaczoną na warsztaty, zajęcia edukacyjne i spotkania – z funkcją handlowo-gastronomiczną.

Wola Park jest otwarty na potrzeby lokalnej społeczności. Chce być blisko codziennych spraw mieszkańców – w tym celu współpracuje z władzami dzielnicy i lokalnymi instytucjami kulturalnymi oraz aktywnie włącza się w życie Woli i Bemowa. Od kilku lat priorytetowe dla Wola Parku są tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, zmianami klimatu oraz zero waste.

O Ingka Centres:

Ingka Centres należy do Grupy Ingka (którego częścią są również IKEA Retail oraz Ingka Investments). Ma już ponad 40-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu centrami handlowymi. Współpracuje dziś z ponad 3000 marek w 44 centrach handlowych należących do jej portfolio, które są obecne na 15 rynkach. W swoich miejscach spotkań gości i obsługuje ponad 370 milionów klientów rocznie. Ingka Centres tworzy je współpracując z lokalnymi społecznościami, a także najemcami i partnerami, by jej miejsca spotkań miały emocjonalne znaczenie, przekazywały wartości i budowały więzi społeczne.

